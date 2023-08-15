Суддю Приморського райсуду Одеси відсторонили та взяли під варту

Суддю Приморського райсуду Одеси Іллю Лонського, підозрюваного у спробі дати хабар іншій судді за позитивне рішення в адміністративній справі, а також у привласненні частини хабаря, відсторонили від правосуддя та взяли під варту.

Про це 15 серпня повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Вищий антикорупційний суд задовольнив запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів, із заставою у 805 200 гривень. Триває досудове розслідування.

За даними слідства, йдеться про хабар у розмірі двох тисяч доларів від військовослужбовця. Підозру судді повідомили на початку серпня. Посередником був адвокат, якого викрили у червні.

Справу кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369 та ч. 2 ст. 190. Судді може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років з конфіскацією майна.

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