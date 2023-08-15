Суддю Приморського райсуду Одеси відсторонили та взяли під варту

Суддю Приморського райсуду Одеси Іллю Лонського, підозрюваного у спробі дати хабар іншій судді за позитивне рішення в адміністративній справі, а також у привласненні частини хабаря, відсторонили від правосуддя та взяли під варту.
Про це 15 серпня повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Вищий антикорупційний суд задовольнив запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів, із заставою у 805 200 гривень. Триває досудове розслідування.
За даними слідства, йдеться про хабар у розмірі двох тисяч доларів від військовослужбовця. Підозру судді повідомили на початку серпня. Посередником був адвокат, якого викрили у червні.
Справу кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 15Замах на вчинення кримінального правопорушення є незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця., ч. 3 ст. 369Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб та ч. 2 ст. 190Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.. Судді може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років з конфіскацією майна.
Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області