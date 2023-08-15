НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Суддю Приморського райсуду Одеси відсторонили та взяли під варту
САПСудКРИМІНАЛГРОШІРегіони

Суддю Приморського райсуду Одеси відсторонили та взяли під варту

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Суддю Приморського райсуду Одеси відсторонили та взяли під варту
Суддя Приморського райсуду Одеси Ілля Лонський. Фото: НАБУ

Суддю Приморського райсуду Одеси Іллю Лонського, підозрюваного у спробі дати хабар іншій судді за позитивне рішення в адміністративній справі, а також у привласненні частини хабаря, відсторонили від правосуддя та взяли під варту.

Про це 15 серпня повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Вищий антикорупційний суд задовольнив запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів, із заставою у 805 200 гривень. Триває досудове розслідування.

За даними слідства, йдеться про хабар у розмірі двох тисяч доларів від військовослужбовця. Підозру судді повідомили на початку серпня. Посередником був адвокат, якого викрили у червні.

Справу кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 15Замах на вчинення кримінального правопорушення є незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця., ч. 3 ст. 369Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб та ч. 2 ст. 190Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.. Судді може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років з конфіскацією майна.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Голову ДСА України відсторонили від роботи до 24 вересня
Голову ДСА України відсторонили від роботи до 24 вересня — САП
&quot;Газова справа&quot;: САП просить для екснардепа Онищенка 15 років позбавлення волі
"Газова справа": САП просить для екснардепа Онищенка 15 років позбавлення волі
НАБУ не виявило причетних правоохоронців у корупційній схемі нардепа Гунька
НАБУ не виявило причетних правоохоронців у корупційній схемі нардепа Гунька
Вища рада правосуддя дозволила арештувати суддю Приморського райсуду Одеси
Вища рада правосуддя дозволила арештувати суддю Приморського райсуду Одеси
На початок