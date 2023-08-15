За час війни в Україні поранено 1098 дітей — ОГП

Станом на ранок 15 серпня 2023 року щонайменше 1600 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За добу поранення дістав 14-річний підліток.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 502 дитини загинули та 1098 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

"14 серпня внаслідок ворожого обстрілу с. Бугаївка Чугуївського району Харківської області отримав поранення 14-річний підліток", — повідомили в ОГП.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 485, Харківській — 299, Київській — 129, Херсонській — 120, Запорізькій — 99, Миколаївській — 97, Дніпропетровській — 94, Чернігівській — 71, Луганській — 67.

Ці дані не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Діти війни" — платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.