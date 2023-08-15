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Внаслідок обстрілів Херсонщини поранені дев'ятеро людей
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Внаслідок обстрілів Херсонщини поранені дев'ятеро людей

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Херсон, зруйнований будинок
Херсон, розбитий обстрілами РФ будинок, 6 серпня 2023 рік. Фото: Суспільне Херсон

Через обстріли російськими військами деокупованої Херсонщини 14 серпня поранені дев'ятеро людей. Про це в Telegram повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Загалом за добу армія РФ 71 раз обстріляла територію Херсонської області. З мінометів, артилерії, танків,  реактивних систем залпового вогню, дронів та авіації випустила 290 снарядів, по Херсону — 28, йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, пошкоджена школа у Херсонському районі, також снаряди влучили у житлові квартали.

У Херсонській МВА повідомили, що зафіксували влучення у Херсоні, Садовому та Антонівці. Внаслідок обстрілів за минулу добу у Херсонській громаді поранені п'ятеро людей.

Що відомо про обстріли Херсонщини 14 серпня

Російська армія за добу з артилерії обстріляла понад 20 населених пунктів на Херсонському напрямку, з авіації атакувала Ольгівку, повідомив Генштаб ЗСУ.

Російські війська обстріляли Херсон. За даними прокуратури, відомо про чотирьох поранених внаслідок обстрілу Херсонщини армією РФ. Двох людей ушпиталили. Також пошкоджені будинки і господарські споруди. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Через атаку російських військ були пошкоджені склади та автомобіль громадської організації ADRA. Розподіл та роздачу допомоги з 11 серпня припинили.

Російська армія атакувала житловий будинок у Понятівці Дар'ївської громади. Поранений господар оселі. Його шпиталізували з втратою руки.

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