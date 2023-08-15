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Через нічну атаку в Одесі пошкодило історичну забудову та близько 30 пам'яток культурної спадщини — МКІП
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Через нічну атаку в Одесі пошкодило історичну забудову та близько 30 пам'яток культурної спадщини — МКІП

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Через нічну атаку в Одесі пошкодило історичну забудову та близько 30 пам'яток культурної спадщини — МКІП
Вибите скло в будівлі Одеси через атаку РФ 14 серпня. Фото: МКІП

Через нічну атаку по Одесі 14 серпня в місті пошкодило близько 10 кварталів історичної забудови в Центральному історичному ареалі. Також руйнувань зазнали близько 30 памʼяток культурної спадщини.

Про це 14 серпня повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Серед пошкоджених пам'яток архітектури: гуртожиток Одеського коледжу мистецтв імені Данькевича, музей української книги Одеської універсальної наукової бібліотеки імені М. Грушевського та пʼять навчальних корпусів педагогічного університету імені Ушинського. В основному в будівлях культурної спадщини вибите скло віконних прорізів, зруйновані внутрішні та зовнішні оздоблення, понівечені віконні рами.

Виробничі будівлі Одеського національного академічного театру опери та балету також зазнали пошкоджень.

Комісія з обстеження встановила, що через обстріл на цеглевих конструкціях, біля вікон виникли тріщини та відстало зовнішнє штукатурне оздоблення фасаду. У деяких приміщеннях вибуховою хвилею вибило скло та пошкоджено віконні рами. Однак бетонні та несучі елементи будівлі не зазнали значних руйнувань. Працівники склали акти пошкоджень та направили до поліції. Наразі готуються документи про відкриття кримінального провадження та внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

Атака по Одесі 14 серпня: що відомо

  • У ніч на 14 серпня РФ тричі атакувала Одещину, загалом випустивши 15 дронів та 8 "Калібрів". ППО відбила атаки, однак уламками пошкодило гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет. Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечило вікна та балкони, побило припарковані поруч автівки. На двох об'єктах спалахнули пожежі.
  • Внаслідок атаки травмувалися п'ять людей. Усім пацієнтам, які продовжують амбулаторне лікування під наглядом сімейних лікарів, надали медичну допомогу.
  • Після атаки РФ по Одесі прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, пошкоджені багатоквартирні будинки, торговельні об’єкти, навчальні заклади, офісні приміщення та автомобілі.
  • Через атаку РФ по Одесі пошкоджені сім закладів освіти, серед яких є памʼятник архітектури: шість у Приморському районі і один у Хаджибейському.
  • Внаслідок падіння уламків та вибухової хвилі в Одесі пошкодило 296 будинків, вибуховою хвилею розбито 1460 вікон.
  • Після обстрілу РФ пошкодило мистецьку школу №2 імені Глазунова в Одесі. Руйнувань зазнав фасад та внутрішні приміщення. Також руйнування виявили в залах гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи №10.
  • Внаслідок атаки пошкодило чотири медзаклади, серед яких пологовий будинок.

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