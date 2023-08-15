У Кривому Розі на Дніпропетровщині від початку повномасштабної війни з міського бюджету виплатили майже 44 млн грн матеріальної допомоги мешканцям пошкоджених або зруйнованих квартир та приватних будинків. Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Так, після удару 13 червня по житловому сектору на вулиці Героїв АТО за 639 зверненнями про пошкоджене майно виплатили 14,5 млн грн. Зокрема, мешканці п'ятьох квартир першого та другого під'їздів п'ятиповерхівки отримали 3,4 млн грн на придбання нового житла. Після надходження документів гроші надаватимуть і за інші пошкоджені квартири, які визнані експертами такими, що не підлягають відновленню.

Окрім того, 38 мешканців 3-го та 4-го під’їздів отримали допомогу на ремонт: кожна квартира — по 70 тисяч грн. Власники ще двох квартир за кордоном і там оформлюють документи.

Також надали допомогу від міста 596 жителям сусідніх постраждалих будинків на загальну суму понад 9 млн грн.

А в Центрально-Міському районі, який потерпів від ракетного удару 31 липня, виплатили матеріальну допомогу 525 мешканцям на загальну суму 12 млн грн. 32 мешканці 4-го під’їзду отримали по 40 тис. грн на першочергові потреби. Наразі триває експертне обстеження дев'ятиповерхівки, за результатами якого також виплачуватимуть гроші.

За наявності всіх необхідних документів виплати будуть можливі у вересні, заявив посадовець.

Що відомо про ракетний удар по Кривому Рогу 13 червня 2023 року

У ніч на 13 червня війська РФ завдали масованого ракетного удару по Кривому Рогу. Влучили у п`ятиповерхівку, підприємства та склади. Загинули 12 людей. 38 людей травмовано.

Внаслідок ракетного обстрілу Кривого Рогу пошкоджено склад з водою, яку збирали на допомогу Херсонщині. Там працювали близько 25 цивільних людей. Воду, яку там зберігали, розвозили по всій країні, зокрема на Херсонщину для потерпілих через руйнування Каховської ГЕС.

Що відомо про ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня 2023 року

31 липня армія РФ вдарила ракетами по Кривому Рогу. Влучили по багатоповерхівці та навчальному закладу. Було шестеро загиблих, серед яких 10-річна дитина. Ще понад 70 людей — поранені.

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