Очікують спекотну погоду: рівненський гідрометцентр дав прогноз на 15-17 серпня

На Рівненщині в найближчі дні очікують спекотну погоду. Про це інформує обласний центр з гідрометеорології в прогнозі на 15-17 серпня. Температура повітря сягатиме вище 30º.

У вівторок, 15 серпня, очікують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці — слабкий туман. Вітер — південно-східний, 7-12м/с. Температура вночі — 13-18º, вдень — 28-33º.

На 16 серпня прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер — південно-східний, 7-12м/с. Температура вночі — 14-19º, вдень — 28-33º.

У четвер, 17 серпня, за даними рівненського гідрометцентру, буде мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер — північно-західний, 7-12м/с. Температура вночі — 14-19º, вдень — 25-30º.

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