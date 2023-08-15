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В Індії від повені загинули майже 60 людей
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В Індії від повені загинули майже 60 людей

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Повінь у Індії
Підтоплені будинки у Індії через сильні дощі. Фото: АР.

За добу майже 60 людей загинули в результаті повеней у індійському штаті Хімачал-Прадеш. Сильні дощі спровокували зсуви та раптові повені в гірському штаті.

Про це повідомляє France24.

В одному з найбільш смертоносних інцидентів щонайменше дев'ять людей загинули під час обвалу храму в столиці штату Шімла. Чиновники побоюються, що під завалами все ще можуть перебувати інші люди. Сотні доріг перекрито, а частини залізниці попросту змито.

На відео, поширених у соціальних мережах за останні кілька днів, видно, як транспортні засоби та будівлі зносить бурхливими річками, дерева падають на автомобілі та туристів, які застрягли через перекриті дороги.

Протягом останніх кількох днів безперервні дощі також обрушилися на сусідній штат Уттаракханд. Як вважає місцева влада, через зсуви люди можуть знаходитися під землею.

Екологи часто висловлювали занепокоєння з приводу інфраструктурних змін, зроблених для задоволення потоку туристів у гімалайських штатах Індії. Вони кажуть, що це може спричинити хаос у цих екологічно вразливих регіонах, особливо в поєднанні з екстремальними погодними явищами.

Що відомо про негоду та повені у світі

На початку серпня сильні зливи протягом кількох днів тривали на півдні Австрії. У Каринтії загинула людина.

Раніше внаслідок сильних злив повені накрили північ, північний захід та частину центральної Словенії. Загинуло четверо людей, зокрема жінка в районі міста Камнік, а також двоє голландських альпіністів, що померли від ударів блискавки в горах в районі Краня.

У грузинському курортному селищі Шові вдень 3 серпня стався зсув ґрунту. Станом на 7 серпня відомо про 18 загиблих.

11 серпня Норвегія зіткнулася з новими повенями, через які влада оголосила про евакуацію.

У середу, 9 серпня, гребля річки гідроелектростанції зруйнувалася через тиск води, а на початку тижня поїзд зійшов з рейок у сусідній Швеції, коли залізничний насип розмило повені.

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