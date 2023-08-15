В Ефіопії внаслідок авіаудару загинули щонайменше 26 людей

Щонайменше 26 людей загинули внаслідок авіаудару по центру міста Фіноте Селам у штаті Амхара на півночі Ефіопії, що стався у неділю, 13 серпня.

Про це повідомило агентство Reuters.

За словами представника медичного закладу, 22 людини загинули на місці повітряного удару, ще четверо померли в лікарні. 55 — дістали поранення.

Зазначається, що наприкінці минулого тижня владі вдалося витіснити повстанців Фано з більшості великих міст Амхари, однак сутички тривають в інших частинах регіону.

Це найбільша криза в Ефіопії після дворічної громадянської війни в північному регіоні Тиграй, яка завершилася торік у листопаді. Під час громадянської війни в Тиграї бойовики Фано підтримували владу. Однак тепер звинувачують федеральний уряд у спробі роззброїти своє угрупування. У відповідь уряд Ефіопії заперечує та відкидає звинувачення.

Комісія з прав людини Ефіопії висловила стурбованість конфліктом між федеральними силами та бойовиками. За її даними, обстріли важкої артилерії призвели до численних жертв серед цивільного населення та пошкодження житлових районів.

У заяві Комісії йдеться про задокументовані випадки вбивств протестувальників, які блокували дороги, грабування зброї та боєприпасів із поліцейських дільниць, а також напади на посадових осіб регіональної адміністрації Амхари.

4 серпня федеральний уряд Ефіопії оголосив надзвичайний стан у регіоні Амхара після сутичок між регулярними військами та бойовиками. Рішення ухвалене на прохання влади штату.

Що відомо про громадянську війну в Ефіопії?

Тиграйська війна — збройне протистояння між федеральним урядом Ефіопії та місцевою владою регіону Тиграй, що почалося 4 листопада 2020 року. Конфлікт було спричинено розбіжностями між урядом Абія Ахмеда Алі та владою автономного регіону.

Внаслідок громадянської війни загинули тисячі мирних жителів, а мільйони людей стали біженцями.

У листопаді 2022 року в Ефіопії офіційно завершилася громадянська війна. Уряд та регіональні сили з Тиграю через тиждень від початку переговорів домовилися про припинення бойових дій і уклали мирну угоду.