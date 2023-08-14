Україна отримає від Литви 6 млн євро на розвиток системи реабілітації

Литва оголосила про виділення 6 млн євро на розвиток української системи реабілітації, а саме — на будівництво реабілітаційного центру та розвиток кадрового потенціалу.

Про це заявила канцлерка уряду Литви Гедре Бальчітіте під час онлайн-зустрічі з міністром охорони здоровʼя України Віктором Ляшком, повідомили у МОЗ.

Зазначається, що гроші направлять на збільшення потужностей системи реабілітації, щоб люди, які потребують реабілітаційної допомоги, могли її отримати. Литва візьме участь у будівництві реабілітаційного центру або відділення. Також частина грошей може бути спрямована на розвиток кадрового потенціалу у сфері реабілітації та послуг психологічної реабілітації, потреба в якій також постійно зростає.

Міністр Ляшко розповів, що в Україні вже сформована стратегія розвитку реабілітації у сфері охорони здоровʼя. За основу був взятий досвід Ізраїлю – країни, яка фактично живе у стані війни. Щоб покрити потребу у наданні реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я для військових та цивільних громадян, Україні потрібно близько 7800 ліжок.

З них більш як 5000 ліжок функціонуватимуть у реабілітаційних відділеннях в кластерних лікарнях по всій Україні, близько 1500 — забезпечать 6 спеціалізованих реабілітаційних медзакладів національного рівня та ще близько 1000 ліжок – забезпечать п’ять реабілітаційних центрів, які запустить Міністерство оборони України.

Литва та Україна погодили майбутні дії щодо вибору обʼєкта інвестування серед тих, що визначені МОЗ пріоритетними.

"Ми багато говоримо про політику героїв як частину майбутньої Української доктрини. Про те, якою має бути система реабілітації, аби забезпечити реалізацію цієї політики. Наша система реабілітації у сфері охорони здоровʼя має стати найсильнішою в Європі. Дякую Литві за підтримку та бажання допомогти тим, хто постраждав від війни", – підкреслив Віктор Ляшко.

Що відомо про допомогу міжнародних партнерів у сфері медицини?

У липні 2023 року Європейський союз оголосив про виділення Україні понад 4,6 млн євро на проєкти у сфері охорони здоров’я в рамках програми EU4Health.

У квітня 2023 року медзаклади Житомирщини отримали вісім автомобілів від ЮНІСЕФ, які допоможуть медперсоналу бути більш мобільними та відвідувати сім’ї з дітьми у віддалених громадах.

У грудні 2022 року Світовий банк оголосив про надання Україні позики на 100 млн євро для відновлення системи охорони здоров'я.