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На війні загинув боєць з Херсонщини Володимир Якименко
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На війні загинув боєць з Херсонщини Володимир Якименко

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На війні загинув боєць з Херсонщини Володимир Якименко
Загиблий військовий з Каланчацької громади Володимир Якименко Фото: Каланчацька СВА/Facebook

13 серпня 2023 року при виконанні бойового завдання на російській війні загинув житель Каланчацької громади Херсонщини Володимир Якименко.

Про це у Facebook повідомила Каланчацька селищна військова адміністрація.

Все життя Володимир Якименко жив у селі Хорли. Там він народився, закінчив школу, створив родину. Він мав великий бойовий досвід, служив у 56-й бригаді 21-го батальйону “Сармат” з позивним "Плємяш".

Військовий загинув на 36-му році життя.У нього залишились дружина та двоє синів, восьми та трьох з половиною років.

"Висловлюємо щирі співчуття родині Володимира. Нехай Господь дасть рідним сил пережити велике горе. Пам’ять про справжнього оборонця рідної землі завжди буде у наших серцях. Низький уклін захиснику України. Вічна слава і світла пам'ять Герою...", — йдеться у дописі.

Раніше ОВА повідомила, що на Донеччині загинув військовий з Херсонщини Денис Малишко. Йому було 32 роки.

3 серпня на Херсонщині попрощалися із загиблим на війні жителем Новорайської громади Віктором Герасименком.

27 липня 2023 року захищаючи Україну загинув житель села Чорнобаївка Херсонської області Владислав Корнійчук, повідомили на сторінці у Facebook Чорнобаївської сільської ради.

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