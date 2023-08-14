В Індонезії через посуху є загроза постачанню чистої води та пожеж

В Індонезії очікується найжорсткіший сухий сезон, який триватиме до жовтня, через погодні умови Ель-Ніньо, що загрожує постачанню чистої води та підвищує ризик лісових пожеж.

Про це повідомляє Reuters.

Метеорологічне агентство Індонезії повідомило про пік сухого сезону в країні, який буде набагато екстремальнішим, ніж попередні сезони. Він припадає на вересень-жовтень.

Це потенційно може посилити посуху на островах, які знаходяться нижче екватора, які включають такі острови як Ява, де проживає понад 150 мільйонів людей, а також Балі та Малі Тенггара. Фахівці зазначають, що рівень води у водосховищі поблизу Джакарти значно впав.

Очікується, що цьогорічний сухий сезон буде найсуворішим з 2019 року, частково через повернення Ель-Ніньо, раніше повідомляло метеорологічне агентство.

Шестеро людей померли у віддаленому гірському регіоні на сході Папуа, де тисячі людей страждають від голоду через посуху, повідомила влада в липні. Влада також попередила, що в деяких провінціях останніми тижнями часто траплялися лісові пожежі

Вогняні катастрофи світу 2023 року

У травні цього року лісові пожежі охопили Канаду. Вони побили рекорди за загальною кількістю вигорілих площ та витратами на боротьбу з вогнем. Дим від пожеж спричинив проблеми зі здоров'ям людей, які живуть як у Канаді, так і в Сполучених Штатах, зазначають експерти з охорони здоров'я. Вогонь з Канади дістався східного узбережжя та захід США. Також на сході Нью-Йорк накрив дим, від якого усе місто стало помаранчевим.

У червні сильні пожежі почали вирувати й у Європі. Одна з найсильніших нині у Греції. Там стовпчики термометрів сягнули позначки в понад 46 градусів за Цельсієм.

У Греції через підвищення температури оголосили про запобіжну евакуацію через. Постійна спека спричинила пожежі. На острові Родос вогонь охопив лісові масиви. Близько 19 000 людей були евакуйовані наземним і морським транспортом у безпечне місце.

Грецька пожежна служба заявляє, що загалом ситуація на острові є однією з найскладніших, з якими доводилося стикатися. Рятувальники попереджають, що вона може погіршитися, зокрема через вітер. Є повідомлення про згиблих від пожеж.

Італія стикнулася із низкою кліматичних катастроф. На півдні країни вирують лісові пожежі у той час, коли північні регіони переживають сильні шторми та вітри, які виривали з корінням дерева та піднімали дахи з будівель.

У вівторок вранці, 25 липня, на італійському острові Сицилія поблизу аеропорту Палермо спалахнула пожежа. Вогонь досяг периметра летовища і змусив скасувати всі авіарейси. В Італії мінімум семеро людей загинули від вогню.

Лісові пожежі, викликані спекою, сухою погодою та сильним вітром, спалахнули щонайменше в дев’яти країнах Середземномор’я, а вогонь поширився на Хорватію та Португалію.

У Франції лісові пожежі виникли неподалік від міжнародного аеропорту Ніцци. У департаменті Буш-дю-Рон оголошено "червону тривогу", оскільки влада бачить "дуже високий ризик" лісових пожеж. Також понад 300 пожежників боролися з вогнем поблизу міста Арль.

У Хорватії пожежі поширилися на південь від міста Дубровник на Адріатичному морі. Вітер був настільки сильним, що пожежна авіація не могла злетіти.

В Іспанії через лісову пожежу в центрі острова Гран-Канарія евакуювали кілька сотень селян. Над гасінням 200 гектарів лісу працюють близько 100 пожежників і дев'ять літаків.

У Португалії пожежа виникла в гірському районі парку Сінтра-Кашкайш, який охоплює приблизно 145 кв. км. Кількох людей евакуювали. На гасіння пожежі залучили 600 пожежників та літаки.

У Туреччині евакуювали лікарню та десяток будинків у прибережному місті Кемер, де пожежники третій день борються з лісовими пожежами. Щонайменше 10 літаків, 22 гелікоптери та сотні пожежників були задіяні для гасіння пожежі.

Цьогорічний липень стане, мабуть, найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. За перші три тижні поточного місяця середні загальносвітові температури через періоди спеки в багатьох регіонах вже значно перевищили середні показники минулих років, повідомила Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) та європейська програма дистанційного зондування Землі Copernicus у четвер, 27 липня.

За словами директора Copernicus Карло Буонтемпо, температури нинішнього липня дуже відрізняються від метеоданих, що реєструються з 1940-х років. Отримані дані свідчать про те, що нинішні температури "не мають аналогів у нашій історії останнього тисячоліття і, ймовірно, безпрецедентні навіть для ста тисяч років, що минули", сказав він.