Зеленський: В армії багато проблем через неякісну роботу ВЛК, будуть рішення

Президент Володимир Зеленський, заявив, що у Збройних силах України "багато проблем" через неякісну роботу військово-лікарських комісій (ВЛК). За його словами, вже готуються відповідні рішення з боку влади.

Про це глава держави сказав під час звернення 14 серпня.

"Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом. Мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення", — наголосив Зеленський і додав, що коли військові ЗСУ повертаються з передової, вони заслуговують бачити та відчувати, що це – саме тилові міста.

"Що там люди живуть, пам’ятаючи, що там воїни, що наші воїни тут, на Донеччині, на інших напрямках вони б’ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу й незалежність здобуває не хтось там… там, на фронті. Це спільна народна справа всіх, хто воює й працює заради перемоги. Всі на війні. Україна у війні. І хто не б’ється на передовій, той має допомагати битися. І не в барах, не в клубах, не перегонами на вулицях чи якимось показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше. Увесь адреналін країни, усі емоції країни, усі сили країни мають бути там – у боях заради держави", — сказав він.

Президент також поінформував, що сьогодні відвідав Донеччину.

"Сьогодні від самого ранку – у Донецькій області, у розташуваннях наших бойових бригад. 3-тя і 5-та окремі штурмові, "Вісімдесятка" ДШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати всім – кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ "Соледар", поспілкувалися з командирами бригад і батальйонів – тими, хто в боях, – про їхні фронтові потреби", — сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що "важливо говорити з воїнами напряму".

"Завжди є загальна картина, є звіти щодо кожного напрямку, щодо кожної бригади. Але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови. Про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути", — сказав президент.

За його словами серед "гострих питань" — транспорт для евакуації поранених та її час.

"Гостре питання – транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники – те, що застосовує противник: "Ланцети", "Орлани". І те, що потрібно нашим воїнам: від "Мавіків" до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників – "Лелек", "Фурій" тощо, – а також постачання від партнерів, усі форми імпорту – мають зростати, і це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб усі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій", — підкреслив Зеленський.

11 серпня Володимир Зеленський за результатами засідання РНБО заявив, що за два тижні відбудеться засідання Радбезу щодо військово-лікарських комісій (ВЛК).