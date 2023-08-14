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Денис Козачина і Владислав Логвиненко. У боях за Україну загинули двоє бійців з Дніпропетровщини
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Денис Козачина і Владислав Логвиненко. У боях за Україну загинули двоє бійців з Дніпропетровщини

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Денис Козачина і Владислав Логвиненко. У боях за Україну загинули двоє бійців з Дніпропетровщини
Фото: pexels.com

У боях з російськими військами загинули двоє бійців з Дніпропетровщини — Денис Козачина з Новомосковська і Владислав Логвиненко з Павлограда.

Про загибель Дениса Козачини у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік.

"Денис боровся за існування України. Він бажав кращої долі своєму народові, виборював для нього свободу", — написав він.

На фронтф загинув Денис Козачина з Новомосковська
Денис Козачина. Фото: телеграм-канал Сергія Рєзніка

Чоловік був бійцем протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки. Загинув 9 серпня в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

6 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Херсонщині загинув павлоградець Владислав Логвиненко, мовиться на сайті міськради. Йому було 24 роки.

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