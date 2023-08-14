У російсько-українській війні загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Ярослав Сахарук. Цю інформацію Суспільному підтвердила його дружина Наталія.

"Славік був справжнім патріотом. Відданий своїй справі. Знаходив спільну мову з усіма. Майже всі в нашому містечку його знали й поважали. Любив проводити свій вільний час за риболовлею. Дуже любив мене і синочка Ромчика. Він завжди хотів мати сина. Не міг натішитися ним. Дуже сумуємо", — каже Наталя Сахарук.

З її слів, Ярослав народився 31 січня 1991 року в селі Красне Калуського району. Там жив перші три роки. Згодом батьки розлучилися, і мати Лідія із сином переїхала у Бурштин.

"У Бурштині мама виховувала Ярослава сама. У 1996 році другий чоловік Лідії Ярослав став синові за батька", — розповідає Наталя Сахарук.

У 2006 році Ярослав закінчив Бурштинську середню школу № 2 і вступив у Бурштинський енергетичний технікум на спеціальність "Теплотехнік".

Після його закінчення у 2010 році працював на м'ясокомбінаті. За два роки Ярослав відкрив майстерню з ремонту побутової техніки.

У 2014 році одружився з Наталею. Вони разом працювали на АЗС. Ярослав, окрім основної роботи, продовжував ремонтувати побутову техніку. Згодом чоловік почав працювати водієм-експедитором.

У березні 2021 року від коронавірусу померла мати Ярослава. Цього ж року 30 листопада у Ярослава і Наталії народився синочок Роман.

Ярослав Сахарук з дружиною Наталею і синочком Романом. Фото: Наталія Сахарук

"Після вторгнення РФ на територію України Славік пішов добровольцем в ЗСУ. З 28 лютого 2022 року він проходив військовий вишкіл в Івано-Франківську, де 24 березня цього ж року прийняв присягу на вірність українському народові", — згадує Наталія Сахарук.

З 15 квітня 2022 року Ярослава відправили на передову у Харківську область, продовжує дружина. Наприкінці лютого 2023 чоловік почав воювати на Лиманському напрямку. Там його призначили командиром стрілецької роти.

13 серпня 2023 року Ярослав Сахарук на позивний Ярік загинув під час артобстрілу при виконанні бойового завдання у селі Невське Красноріченської селищної громади, що на Луганщині.

За час військової служби Ярослава нагородили грамотами "За сумлінну працю, патріотизм та вагомий внесок по обороні України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності, відсічі і стримування збройної агресії РФ" та медаллю "Ветеран війни — учасник бойових дій".

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