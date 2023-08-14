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В Ужгороді через конфлікт на дорозі побили чоловіка: він у реанімації у важкому стані
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В Ужгороді через конфлікт на дорозі побили чоловіка: він у реанімації у важкому стані

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В Ужгороді через конфлікт на дорозі побили чоловіка: він у реанімації у важкому стані
Фото: Нацполіція Закарпаття

В Ужгороді чоловік перебуває в реанімації після бійки на дорозі. Конфлікт між двома водіями стався 10 серпня.

Інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан.

За її словами, внаслідок бійки водій автомобіля "Skoda" потрапив до реанімаційного відділення центральної міської лікарні з травмою голови. З власних джерел Суспільному стало відомо, що травмований працює кардіологом у Мукачівській лікарні.

Заступник директора Ужгородської міської лікарні Іван Курах повідомив Суспільному, що станом на 16 серпня чоловік перебуває у важкому стані в Закарпатському клінічному центрі нейрохірургії.

"Водій "Volkswagen" втік з місця події, однак його особу встановили та доставили до відділку поліції для з’ясування всіх обставин. Чоловік дав свої пояснення", — додала речниця.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 128 ККНеобережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження України. Санкція статті передбачає громадські роботи терміном від 150 до 240 годин або виправними роботами на строк до 2-х років, обмеженням волі терміном до 2-х років або позбавленням волі на той самий строк.

Слідство у справі триває, — повідомила речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан.

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