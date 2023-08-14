В Ужгороді чоловік перебуває в реанімації після бійки на дорозі. Конфлікт між двома водіями стався 10 серпня.

Інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан.

За її словами, внаслідок бійки водій автомобіля "Skoda" потрапив до реанімаційного відділення центральної міської лікарні з травмою голови. З власних джерел Суспільному стало відомо, що травмований працює кардіологом у Мукачівській лікарні.

Заступник директора Ужгородської міської лікарні Іван Курах повідомив Суспільному, що станом на 16 серпня чоловік перебуває у важкому стані в Закарпатському клінічному центрі нейрохірургії.

"Водій "Volkswagen" втік з місця події, однак його особу встановили та доставили до відділку поліції для з’ясування всіх обставин. Чоловік дав свої пояснення", — додала речниця.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 128 КК України. Санкція статті передбачає громадські роботи терміном від 150 до 240 годин або виправними роботами на строк до 2-х років, обмеженням волі терміном до 2-х років або позбавленням волі на той самий строк.

Слідство у справі триває, — повідомила речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан.

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