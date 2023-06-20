Маляр: ворог кинув усі сили, щоб зупинити наступ

Українським військовим доволі складно просуватись, оскільки росіяни кинули усі сили, щоб зупинити наступ. Про це в ефірі нацмарафону "Єдині Новини" повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Противник не буде здавати позиції легко і ми повинні налаштуватись на те, що це буде жорсткий двобій. Власне те, що зараз і відбувається", — сказала посадовиця.

Вона зауважила, що не варто вимірювати результат роботи сил оборони виключно населеними пунктами та пройденими кілометрами, оскільки критеріїв ефективності військових дій значно більше.

"Операція, яка триває, має декілька завдань і військові ці завдання виконують. Вони рухаються так, як повинні були рухатись. І найбільший удар ще попереду", — сказала Маляр.

Чиновниця підкреслила, попри те, що українські війська наступають на декількох напрямках півдня, росіяни концентрують чимало своїх зусиль саме на сході і продовжує там наступати.