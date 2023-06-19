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У нас немає втрачених позицій: Зеленський розповів про перебіг контрнаступу
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У нас немає втрачених позицій: Зеленський розповів про перебіг контрнаступу

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У нас немає втрачених позицій: Зеленський розповів про перебіг контрнаступу
Фото: ОПУ

Сили оборони продовжують вести наступ проти російських військ та проводити оборонні операції, за останні дні Україна не має жодної втраченої позиції.

Про це під час традиційного вечірнього відеозвернення повідомив президент Володимир Зеленський.

"На частині напрямків наші воїни рухаються вперед, на частині напрямків захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них — тільки втрати. І загалом — ситуація тиску, нашого тиску, який дає змогу прокладати шлях нашому прапору. Синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому півдні та на всьому нашому сході. І немає таких фортифікацій чи резервів у держави-зла, які зупинять Україну. Бо ми – на своїй землі, і це дає найбільшу силу", — підкреслив гарант.

Президент подякував усім українським військовим, які залучені до активних наступальних та оборонних дій.

Він також повідомив, що провів розмову із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, під час якої окреслив оборонні потреби України станом на цей час і подякував за надану оборонну підтримку.

"Приміром, британські Storm Shaod — далекобійні ракети — роблять зараз дуже корисну й точну справу на фронті. Як і багато іншої поставленої саме британцями зброї. І в цієї нашої співпраці буде вагоме продовження", — зазначив Зеленський.

Окрім того, політики обговорили підготовку саміту НАТО у Вільнюсі та змістовне наповнення цієї зустрічі Альянсу.

"Сьогодні є й вагоме політичне рішення Британії щодо санкцій — зберігати санкції проти Росії, поки агресор не компенсує всієї завданої шкоди нашим людям, нашій країні. І дуже важливо, щоб активи держави-агресора та всіх осіб, які пов’язані з нею, пов’язані з тією системою панування, яку побудував Кремль на території Росії, — щоб усі вони були використані так само на компенсацію шкоди, завданої російською війною й терором. Це буде справедливо, і я вдячний усім британцям, які підтримують нас на шляху справедливості".

Ще однією темою розмови стала підготовка конференції з відбудови України у Лондоні.

"Вже цими днями вона відбудеться, і ми очікуємо від неї консолідації різних міжнародних зусиль, зокрема й великого бізнесу, у підтримці нашого відновлення. Відновлення, яке має продемонструвати всьому світові, що свобода є нездоланною", — розповів гарант.

Окрім того, Зеленський обговорив заплановану конференцію, фінансову співпрацю і рух України в ЄС обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Уже цього тижня ми очікуємо проміжну усну оцінку нашої роботи щодо рекомендацій Єврокомісії. І детально обговорили санкційні питання, зокрема 11-й санкційний пакет проти Росії за війну, — зауважив він.

Зеленський розповів, що також поговорив із премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте та премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Вони обговорили ситуацію на передовій та спільні оборонні зусилля, подякував за підтримку й готовність розвивати нашу співпрацю заради безпеки.

Також президент поінформував партнерів про переговори з лідерами та представниками держав Африки, які минулого тижня були в Україні та після цього відвідали Росію.

"Кожен такий міжнародний крок лише знову й знову переконує, що світу варто активніше працювати з Формулою миру. Бо тільки ця Формула достатньо всеохопно реагує на кожен аспект російського божевілля", — підкреслив Володимир Зеленський.

Наостанок він розповів про перемовини із президентом Світового банку.

"І не лише про співпрацю зараз, а й про післявоєнну трансформацію України. Про ті рішення й про ті кроки, про нову доктрину нової України, України, яка перемагає, – кроки, які ми підготуємо й реалізуємо. Всі разом. Так само разом, як зараз ми долаємо цю агресію", — зауважив гарант.

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