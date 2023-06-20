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На Київщині спалах гострої кишкової інфекції
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На Київщині спалах гострої кишкової інфекції

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На Київщині спалах гострої кишкової інфекції
Фото: Держпродспоживслужба

На Київщині зареєстрували спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію в закладі дошкільної освіти. Про це повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби в Київській області.

Серед захворілих одна дитина, її госпіталізували. Інші отримують лікування в амбулаторному режимі в Броварському районі.

"15 червня було обстежено персонал закладу на носійство кишкової групи інфекцій та патогенний стафілокок.Згідно з отриманими попередніми результатами виявлено позитивні результати на РНК збудника Норовірусу", — йдеться у повідомленні.

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