ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Новий уряд Фінляндії припинить фінансову допомогу для держав, які підтримують РФ
ФінляндіяГРОШІАФРИКАПодіїСвітПолітика

Новий уряд Фінляндії припинить фінансову допомогу для держав, які підтримують РФ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Новий уряд Фінляндії припинить фінансову допомогу для держав, які підтримують РФ
Фінляндія. Фото: Wikipedia

Майбутній міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо заявив, що новий уряд його країни припинить фінансову допомогу для держав, які підтримують РФ на тлі вторгнення в Україну. Про це він заявив в інтерв'ю фінському виданню Yle.

Згідно з урядовою програмою, допомога розвитку може бути припинена країнам, які підтримують загарбницьку війну Росії в Україні. Тавіо поки не вказує жодної країни за назвою, але згадує Африку.

"В африканських країнах помітна підтримка Росії. За ними буде здійснюватися моніторинг", — зауважив посадовець.

Найбільшим викликом Фінляндії у зовнішній торгівлі в найближчі роки є пошук нових торговельних партнерів, оскільки торгівля з Росією припинилася через вторгнення в Україну, каже Тавіо.

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Пекка Гаавісто
Голова МЗС Фінляндії балотуватиметься у президенти
Прапор Фінляндії
109 млн євро: Фінляндія направила новий пакет військової допомоги в Україну
В Еспоо обвалився міст: серед постраждалих є група школярів
В Еспоо обвалився міст: серед постраждалих є група школярів
Кривий Ріг та фінляндське Еспоо стали містами-побратимами: у яких галузях співпрацюватимуть
Кривий Ріг та фінляндське Еспоо стали містами-побратимами: у яких галузях співпрацюватимуть
На початок