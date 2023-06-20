Майбутній міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо заявив, що новий уряд його країни припинить фінансову допомогу для держав, які підтримують РФ на тлі вторгнення в Україну. Про це він заявив в інтерв'ю фінському виданню Yle.

Згідно з урядовою програмою, допомога розвитку може бути припинена країнам, які підтримують загарбницьку війну Росії в Україні. Тавіо поки не вказує жодної країни за назвою, але згадує Африку.

"В африканських країнах помітна підтримка Росії. За ними буде здійснюватися моніторинг", — зауважив посадовець.

Найбільшим викликом Фінляндії у зовнішній торгівлі в найближчі роки є пошук нових торговельних партнерів, оскільки торгівля з Росією припинилася через вторгнення в Україну, каже Тавіо.