Зі звільненого села П'ятихатки Запорізької області евакуювали шістьох людей, двоє з них — діти.

Про це сьогодні, 19 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Стан людей, як зазвичай, — легкий шок, бо це ж лінія фронту проходить. Люди перебували в підвалах, де тільки можна були, аби зберегти своє життя".

За словами Юрія Малашка, у П'ятихатках ще залишається 20 людей. Усіх охочих евакуюють.

Суспільне повідомляло, що Сили оборони України звільнили село П'ятихатки Запорізької області.

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