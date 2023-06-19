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З деокупованого села П'ятихатки Запорізької області евакуювали шістьох людей — Малашко
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З деокупованого села П'ятихатки Запорізької області евакуювали шістьох людей — Малашко

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З деокупованого села П'ятихатки Запорізької області евакуювали шістьох людей — Малашко
Генеральний штаб ЗСУ

Зі звільненого села П'ятихатки Запорізької області евакуювали шістьох людей, двоє з них — діти.

Про це сьогодні, 19 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Стан людей, як зазвичай, — легкий шок, бо це ж лінія фронту проходить. Люди перебували в підвалах, де тільки можна були, аби зберегти своє життя".

За словами Юрія Малашка, у П'ятихатках ще залишається 20 людей. Усіх охочих евакуюють.

Суспільне повідомляло, що Сили оборони України звільнили село П'ятихатки Запорізької області.

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