У Дніпрі замінили понад тисячу вікон у пошкоджених ракетними ударами будинках

Від початку 2023 року у Дніпрі у пошкоджених обстрілами будинках ОСББ та ЖБК замінили 1 099 вікон, три покрівлі, одну ліфтову та в одному домі (біля епіцентру вибуху) – міжпанельні шви. Про це йдеться у пресрелізі Дніпровської міської ради, який отримало Суспільне.

Також відновлення закінчили й у 13 будинках ОСББ та ЖБК, які пошкоджені ракетними ударами 26 травня. Зокрема, у Центральному, Чечелівському та Амур-нижньодніпровському районах міста.

Роботи почали у день обстрілу й за два тижні повністю замінили вікна.

Що відомо про ракетні атаки по Дніпру 26 травня

У ніч на 26 травня армія РФ обстріляла Дніпропетровщину ракетами та дронами. У Дніпрі пошкоджені два будинки, авто, заправка. Поранений працівник. Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство.

Вранці 26 травня армія РФ поцілила в будівлю медзакладу в Дніпрі. Через ракетну атаку поранені 32 людини, серед яких двоє дітей. Двоє людей загинули.

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