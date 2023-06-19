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Четверо спортсменів з Луганшини представлять Україну на Європейських іграх
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Четверо спортсменів з Луганшини представлять Україну на Європейських іграх

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Четверо спортсменів з Луганшини представлять Україну на Європейських іграх
Кірілл Болюх та Олексій Середа на ЧС-2022, фото: AP Photos

Четверо спортсменів з Луганщини потрапили до складу збірної України на Європейські ігри-2023. Вони виборюватимуть нагороди у стрибках у воду. Змагання відбуватимуться у Кракові з 20 червня по 2 липня.

Склад Луганщини на Європейських іграх-2023:

  • Олег Колодій — заслужений майстер спорту України та неодноразовий призер чемпіонатів Європи. У 2018 році Олег став чемпіоном Європи
  • Олексій Середа — наймолодший чемпіон Європи. Цей титул він здобув у 13 років. У національній збірній він дебютував у 2019 році. У 2022 році він вдруге здобув титул Чемпіона Європи.
  • Соф'я Есман — призерка чемпіонату Європи серед юніорів.
  • Анна Письменська — чемпіонка Європи зі стрибків з 3-метрового трампліна, заслужений майстер спорту України.

Європейські ігри — мультиспортивні континентальні змагання, що проводитимуться втретє в історії. Цьогоріч Європейські ігри проходитимуть у Польщі, а Україна візьме участь у 27 з 30 видів спорту.

  • До складу збірної України увійшли 292 спортсменів, 29 з яких є запасними. Серед представників складу — четверо спортсменів з Луганщини. Всі вони змагатимуться у стрибках у воду.

Європейські ігри-2023: що відомо

  • Європейські ігри проводитимуться втретє в історії: після турнірів 2015 року в Баку та 2019-го — в Мінську.
  • Турніри в Кракові слугуватимуть континентальною кваліфікацією на змагання літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.
  • На Європейських іграх не змагатимуться спортсмени з Росії та Білорусі - відповідне рішення ухвалили організатори турніру попри оновлені рекомендації від Міжнародного олімпійського комітету.

Де дивитись Європейські ігри-2023

Ексклюзивний транслятор Європейських ігор в Україні — Суспільне Спорт.

Дивіться трансляції Європейських ігор на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих каналах Суспільного.

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