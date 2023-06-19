У Прилуках два дні, 16 та 17 червня, не прибирали сміття із контейнерних майданчиків. Так сталося, бо КП "Послуга"не мало коштів закупити паливо, щоб заправити сміттєвози. Як розповів виконувач обов'язків директора КП "Послуга" Станіслав Мазай, 15 червня використали останнє пальне, яке змогли купити. Чи вивозитимуть у Прилуках сміття — читайте далі.

Водій КП "Послуга" Анатолій Каленіченко два роки працює на сміттєвозі. Авто 1975 року випуску.

Сміттєвоз на якому працює Анатолій Каленіченко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Робочий день Анатолія починається о 7:00. На маршруті у нього понад 100 сміттєвих контейнерів.

"Починаємо із мікрорайонів Земської, Рокитне, Ярмаркова, Городок, Дослідна. Оце наш маршрут. Чекаємо, дадуть бензин – поїдемо. Не дадуть – не поїдемо. Ні солярки, ні бензину нема. До контейнерів доїхати не можна. Я вчора (18 червня — ред.) проїжджав – все забито там. Це його треба тиждень вивозити", — говорить Анатолій Каленіченко.

Водій КП "Послуга" Анатолій Каленіченко. ФОТО: Суспільне Чернігів

У Прилуках не вивозять сміття з контейнерів. ФОТО: Суспільне Чернігів

18 червня, зі слів Станіслава Мазая, взяли під розписку у КП "Прилукитепловодопостачання" 150 літрів пального. Цього вистачило, аби випустити два із п’яти сміттєвозів на два із чотирьох маршрути.

Виконувач обов'язків директора КП "Послуга" Станіслав Мазай. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Збирає по Київській, Коптєва, Вокзальній – це по першому маршруту. Четвертий маршрут розділений на дві машини, але так, як виїхала одна машина, вона зібрала центральні вулиці міста. 50-60% залишилось вулиць у смітті", — розповіла диспечерка КП "Послуга" Ніна Башук.

19 червня прибирати центральну частину міста на залишках пального виїхав один сміттєвоз. Віддалені вулиці та приватний сектор залишились без послуги.

Диспечерка КП "Послуга" Ніна Башук. ФОТО: Суспільне Чернігів

Чому не змогли закупити пальне

У планово-економічному відділі підприємства розповіли, що все через борги, які на 15 червня склали понад 3,5 мільйони гривень. Тут вважають, це сталося частково через те, що тариф не вдалося змінити, зараз він збитковий.

"У нас аудит служба перевіряла, в нас недоотримано чотири мільйони за рахунок тарифів. За 2022 рік ми мільйон 800 тисяч недоотримали доходів за рахунок тарифів", — розповіла начальниця планово-економічного відділу КП "Послуга" Ірина Новак.

Начальниця планово-економічного відділу КП "Послуга" Ірина Новак. ФОТО: Суспільне Чернігів

13 червня питання зміни тарифу виносили на виконком. Для населення він мав вирости на 76%. 39 грн для багатоквартирних будинків, 41 – для приватного сектору. На виконкомі це не погодили.

Профільний заступник міського голови Володимир Мазуренко прокоментував ситуацію із тарифами на КП "Послуга", він зазначив, що всі комунальні підприємства міста мають фінансові проблеми.

"Через два дні вивозить. Не кожного дня, а з проміжком. Скільки горючого цього вистачить, так і буде. Отака ситуація. Бюджет півроку не прийнятий, де закладені всі необхідні кошти для того, щоб велася нормальна життєдіяльність міста".

Профільний заступник міського голови Володимир Мазуренко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Через неприйняту програму із благоустрою від початку року КП недоотримало майже 2,5 мільйони гривень. При цьому послуги продовжують надавати сім двірників.

Що вирішили

19 червня на комісії ТЕБ та НС вирішили виділити КП "Послуга"тижневу норму пального — 2,300 літрів дизелю та 200 – бензину.

Це резерв із заправки генераторів. Це підтвердив начальник служби транспорту КП "Послуга" Олег Матвієнко.

Зі слів Володимира Мазуренка, 20 червня планують повторно зібрати виконком, аби все ж погодити новий тариф.

Що кажуть прилучани на те, що в місті не вивозять сміття — дивіться у сюжеті:

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