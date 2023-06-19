У гірському селі Космач, що на Івано-Франківщині, попрощалися із загиблим нацгвардійцем Миколою Максимчуком. Побратими кілька кілометрів несли труну через село, повідомляє кореспондентка Суспільного.

"Я дуже хотів потрапити до Миколи сюди (у Космач — ред.) Але, на жаль, не думав, що приїду на прощання з ним. Він не раз розповідав, де його будинок, як до нього тяжко добиратися. Хлопці, не зважаючи на болото, зносили домовину з Миколою аж до самої церкви, щоб цією дорогою, де Микола ходив кожен день, віддати йому останню шану", — каже побратим воїна Михайло Бондар.

Побратими кілька кілометрів несли труну через усе село. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Понад рік боєць вважався зниклим безвісти. 14 червня 2023 тіло Миколи Максимчука ідентифікували.

Волонтерка Ольга Герасим'юк каже: ця звістка приголомшила її. Жінка була знайома з бійцем з часів Революції гідності.

"Хотілося вірити, що він — живий. Мене завжди вражала Миколина виваженість, такий мудрий чоловічий спокій, рівновага. Він мав стрижень, умів владнати будь-яку проблему. Це, знаєте, так важливо і дорого коштує", — каже волонтерка Ольга Герасим'юк.

Волонтерка Ольга Герасим'юк знайома з Миколою Максимчуком з часів Революції гідності. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Микола Максимчук був учасником Майдану. З 2014 до 2018 брав участь в АТО/ООС. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну пішов добровольцем на фронт.

Сотні людей прийшли прощалися із нацгвардійцем Миколою Максимчуком. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Микола Максимчук служив сержантом у батальйоні оперативного призначення імені Героя України, генерал-майора Сергія Кульчицького.

"Дуже щира людина. Якщо можна уявити найсвітлішу людину у світі, він був нею", — каже побратим загиблого Анатолій Кучурін.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Микола Максимчук – шостий воїн із Космацької громади, який поліг в боях за Україну, розповідає голова Космацької громади Дмитро Мохначук. З його слів, військовий рано осиротів, а в сільраді був незамінним фахівцем.

"Микола був людиною-патріотом, надійним колегою. Він сам родом — з Хмельниччини. З 2017 року працював у нашій сільській раді. Хоч він далеко жив, я не пам’ятаю жодного разу, щоб Микола запізнився на роботу, щоб не виконав якесь завдання. Це була людина, на яку можна покластися", — каже Дмитро Мохначук.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

У воїна залишилися дружина, донька та двоє синів, які у складі полку "Азов" боронять країну, а також онуки. 10 серпня 2023 року Миколі Максимчуку мало б виповнитися 56 років.

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