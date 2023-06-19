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Мін'юст: Від початку цього року в Україні народилось майже 78 тисяч дітей
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Мін'юст: Від початку цього року в Україні народилось майже 78 тисяч дітей

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Ілюстративне фото: Getty Images

За п'ять місяців поточного року в Україні народилися майже 78 тисяч немовлят.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України у Facebook.

"77 тисяч 982 малюки народилися в Україні за п'ять місяців цього воєнного року", — йдеться у повідомленні.

За даними Управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та проставлення апостиля Міністерства юстиції України, найбільше народжень зареєстровано:

  • місто Київ – 8 008;
  • Львівська область – 6 899;
  • Дніпропетровська область – 5 938;
  • Одеська область – 5 643;
  • Київська область – 4 628.

У Мін'юсті зазначили, що у найбільш "гарячих" нині областях, буквально, під обстрілами, народилося 154 малюки у Херсонській області та 546 немовлят у Донецькій області.

За даними Опендатабот, минулого року в Україні народилось 195 тисяч дітей, що майже на третину менше ніж у 2021 році. Водночас кількість шлюбів торік зросла.

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