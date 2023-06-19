Мін'юст: Від початку цього року в Україні народилось майже 78 тисяч дітей

За п'ять місяців поточного року в Україні народилися майже 78 тисяч немовлят.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України у Facebook.
"77 тисяч 982 малюки народилися в Україні за п'ять місяців цього воєнного року", — йдеться у повідомленні.
За даними Управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та проставлення апостиля Міністерства юстиції України, найбільше народжень зареєстровано:
- місто Київ – 8 008;
- Львівська область – 6 899;
- Дніпропетровська область – 5 938;
- Одеська область – 5 643;
- Київська область – 4 628.
У Мін'юсті зазначили, що у найбільш "гарячих" нині областях, буквально, під обстрілами, народилося 154 малюки у Херсонській області та 546 немовлят у Донецькій області.
За даними Опендатабот, минулого року в Україні народилось 195 тисяч дітей, що майже на третину менше ніж у 2021 році. Водночас кількість шлюбів торік зросла.