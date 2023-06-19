МВС розслідує 53 випадки сексуального насильства, вчиненого окупантами

Правоохоронці розслідують 53 випадки сексуального насильства, вчиненого російськими окупантами на території України. При цьому слідству вдалося ідентифікувати 18 військових Росії, причетних до таких злочинів.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"На сьогодні Національна поліція розслідує 53 факти сексуального насильства з боку окупантів", — йдеться у повідомленні.

У 10 випадках такі злочини вчинені проти дітей.

"Слідчими вже ідентифіковані 18 військових РФ – сексуальних насильників, яким "заочно" повідомлено про підозру за статтею 438 КК України за порушення законів та звичаїв війни, зокрема міжнародних конвенцій та договорів", — зауважили в МВС.

В міністерстві пояснили, що російські злочинці встановлені, а їхні імена відомі.

За даними МВС, у війні Росії проти України факти застосування сексуального насильства мали місце ще з 2014 року.

"Але після повномасштабного вторгнення РФ війська агресора застосовують сексуальне насилля саме як метод ведення війни в небачених раніше масштабах – зокрема, для залякування, "помсти" чи "покарання" цивільного населення на окупованих територіях. Сексуальне насилля застосовується до жінок, чоловіків та дітей", — зазначається в дописі.

У переліку найбільш кричущих злочинів, вчинених окупантами — зґвалтування немовлят, групове зґвалтування хлопчиків-близнюків дворічного віку, внаслідок якого діти померли, зґвалтування дітей на очах у батьків та навпаки. При цьому зафіксовані вагітності неповнолітніх, яких зґвалтували російські військові.

Також правоохоронці зафіксували факти, коли росіяни прямо заявляли, що ґвалтують жінок задля того, щоб завдати їм психологічної травми, яка викличе небажання жити статевим життям у майбутньому та народжувати дітей

При цьому МВС повідомляє про акти зґвалтування чоловіків, а також людей пенсійного віку. Окрім того, зафіксовані факти, коли російські військові схиляли до примусового сексу жінок, погрожуючи смертельною розправою над ними чи їхніми близькими.