Як шахраї видурюють гроші від імені священників. Історія клірика з Рівного

У Рівному від імені клірика Свято-Покровського собору ПЦУ Миколи Капітули парафіянам пишуть шахраї та просять гроші на допомогу Збройним силам України. Подібні випадки траплялись і серед його колег. Протоієрей розповів Суспільному, що раніше намагалися зламати його сторінку, але цього розу зробили копію акаунта.

Священник каже, що він одразу змінив фото на своїй сторінці у Facebook, а на шахрайський акаунт поскаржився.

"Люди мені повідомляють, що хтось просить від мого імені гроші. Зазвичай, якщо є така потреба, при соборі є волонтерський центр, звертаємося до людей, я знімаю відео або звертаюся безпосередньо до тих, хто має гроші. До ветеранів дзвоню сам, звертаюся від імені собору чи від імені паломницького центру. Але так, щоб я писав СМС комусь, що «давайте гроші, я там ніби десь до хлопців...» — я так ніколи не робив", — розповів клірик.

Сторінка зовні має такий вигляд, як і його, але на офіційній сторінці у Facebook Миколи Капітули п'ять тисяч друзів, а у шахрая один-два, каже протоієрей. Попри це, декілька людей стали жертвами шахраїв.

"Час від часу священнослужителі кажуть, що зламали сторінку просять гроші, і так в багатьох священників, не тільки з нашої єпархії, а й з інших. Тобто це непоодинокі факти. Те, що церква бере активну участь у допомозі воїнам чи потерпілим — це шахраї використовують", — повідомив Микола Капітула.

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