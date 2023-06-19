В Україні активізувалось рейдерство — Опендатабот

У першій половині 2023 року в Україні суттєво зросла кількість випадків рейдерства у порівнянні з минулим роком. Водночас цьогорічні показники щодо таких злочинів все ще менші, ніж у відповідний період до повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Офісу генпрокурора України.

"За п'ять місяців 2023 року в Україні обліковували 147 кримінальних проваджень за фактами рейдерських дій. Це вже на 12% більше, ніж за повний минулий рік — у 2022-ому нараховувалося 131. Разом з тим, цьогоріч таких справ у 2,7 раза менше, ніж у відповідний період 2021 року — тоді було зареєстровано 398 проваджень", — йдеться у повідомленні.

За даними сервісу, найбільша кількість проваджень у 2023 році — 87 — стосуються підроблення документів (ст. 205-1 ККУ). Майже така ж кількість аналогічних справ була зареєстрована протягом усього 2022 року. Водночас у період із січня по травень 2021-го правоохоронці зафіксували 305 таких проваджень — у 3,5 раза більше.

За фактами протидії законній господарській діяльності (ст. 206 ККУ) протягом п'яти місяців 2023-го правоохоронці розслідували 43 справи — у півтора раза більше, ніж за весь 2022 рік, однак на 26% менше, ніж за перші п’ять місяців 2021-го.

При цьому найменше "рейдерських справ" протягом останніх років стосуються протиправного заволодіння майном підприємств (ст. 206-2 ККУ).

"Так, за п'ять місяців 2023 року їх нараховувалося 17, протягом усього 2022 року — 15, а у січні-травні 2021 року — 35", — зазначають аналітики.

Опендатабот зауважує, що цьогоріч на судовий розгляд потрапили лише провадження, відкриті за фактами підробки документів (ст. 205-1 ККУ).

"Так, у 2023 році правоохоронці передали на розгляд суддів лише 14 проваджень, що становить менше 10% від загальної кількості. У відповідний період 2021 року до судів було направлено 33% проваджень — йдеться про 133 справи за тією ж статтею", — повідомляється в публікації.