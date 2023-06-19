Міського депутата Сватового від ОПЗЖ підозрюють у колабораціонізмі

Міському депутату Сватівської міської ради від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" оголосили про підозру у колабораційній діяльності.
Про це повідомила пресслужба прокуратура Луганщини.
За інформацією прокуратури, підозрюваний до повномасштабного вторгнення також очолював одне з відділень психіатричної лікарні у Сватовому. Після окупації міста він почав співпрацювати з російськими окупантами.
"На початку квітня 2022 року він добровільно обійняв посаду "головного лікаря Сватівської республіканської психіатричної лікарні ЛНР", яка підпорядковується фейковому "міністерству охорони здоров’я ЛНР", — повідомили у прокуратурі.
У пресслужбі зазначили, що на цій посаді підозрюваний організовує роботу лікарні на окупованій території та впроваджує політику окупантів в сфері охорони здоров'я.
"Крім того, чоловік періодично проходить так зване "підвищення кваліфікації" медичних працівників, заручившись підтримкою представників «влади» псевдореспубліки", — йдеться у повідомленні.
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