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Міського депутата Сватового від ОПЗЖ підозрюють у колабораціонізмі
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Міського депутата Сватового від ОПЗЖ підозрюють у колабораціонізмі

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Міського депутата Сватового від ОПЗЖ підозрюють у колабораціонізмі
Стела на в’їзді до Сватівського району з боку Харківщини, осінь 2022 р. Фото: Telegram/Старобільськ Life

Міському депутату Сватівської міської ради від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" оголосили про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомила пресслужба прокуратура Луганщини.

За інформацією прокуратури, підозрюваний до повномасштабного вторгнення також очолював одне з відділень психіатричної лікарні у Сватовому. Після окупації міста він почав співпрацювати з російськими окупантами.

"На початку квітня 2022 року він добровільно обійняв посаду "головного лікаря Сватівської республіканської психіатричної лікарні ЛНР", яка підпорядковується фейковому "міністерству охорони здоров’я ЛНР", — повідомили у прокуратурі.

У пресслужбі зазначили, що на цій посаді підозрюваний організовує роботу лікарні на окупованій території та впроваджує політику окупантів в сфері охорони здоров'я.

"Крім того, чоловік періодично проходить так зване "підвищення кваліфікації" медичних працівників, заручившись підтримкою представників «влади» псевдореспубліки", — йдеться у повідомленні.

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