На Луганщині чотирьох жінок підозрюють у співпраці з окупаційною владою

Правоохоронці підозрюють чотирьох жінок з Луганщини, у добровільній співпраці з окупантами. За даними Служби безпеки України, наразі вони очолюють різні окупаційні відділи та установи на окупованих територіях.

"СБУ завершила досудове розслідування у справах чотирьох чиновниць-колаборанток. Серед фігурантів – колишня начальниця відділу агропромислового розвитку Марківської селищної ради. Вона залишилася на тимчасово окупованій території і з червня 2022 року приступила до роботи на так звану "ЛНР", — йдеться у повідомленні.

Також у тимчасово окупованому Новопскові колишня працівниця "Ощадбанку" очолила незаконне "Новопсковське відділення державного банку ЛНР".

У СБУ додали, що начальниця ліцею "Лідер" у Біловодську перейшла на бік окупантів та очолила "відділ освіти адміністрації Біловодського району ЛНР". Інша жителька Білгородщини стала "начальником адміністративно-господарського відділу" "адміністрації Біловодського району ЛНР".

За колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України) всім чьотирьом загрожує до 10 років ув’язнення.

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