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До Дня Незалежності України у Ніжині планують створити меморіальний комплекс зі скульптурою Олександра Мацієвського
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До Дня Незалежності України у Ніжині планують створити меморіальний комплекс зі скульптурою Олександра Мацієвського

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До Дня Незалежності України у Ніжині планують створити меморіальний комплекс зі скульптурою Олександра Мацієвського
ФОТО: Олександр Кодола

У Ніжині планують створити меморіальний комплекс місцевим загиблим захисникам України. В центрі цього комплексу має бути встановлена скульптура Героя України Олександра Мацієвського, якого розстріляли росіяни після слів: "Слава Україні". Про це йдеться на сайті Ніжинської міськради.

Ідея створення меморіального комплексу виникла у березні цього року. Одним із головних ініціаторів проєкту виступив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він навесні відвідав мати Олександра Мацієвського та під час спілкування з нею та міським головою Ніжина Олександром Кодолою виникла спільна ідея увіковічити пам’ять Олександра та усіх загиблих на війні ніжинців.

Місце у Ніжині, де до Дня Незалежності України планують створити меморіальний комплекс зі скульптурою Героя України Олександра Мацієвського
Місце у Ніжині, де до Дня Незалежності України планують створити меморіальний комплекс зі скульптурою Героя України Олександра Мацієвського. ФОТО: Олександр Кодола

До створення комплексу долучилась компанія архітекторів та скульпторів "Тоні-М" під керівництвом Малхаза Сулеймановича. Він буде встановлений по вулиці Гоголя на місці, де зараз стоїть пам'ятник радянській льотчиці Любові Губіній.

Висота скульптури Мацієвського становитиме 2,2 метра. Вона буде піднята на кілька сходинок, а монумент виконають у червоно-чорних кольорах у формі великого козацького хреста. Комплекс спорудять на круглому червоному граніті діаметром 16 метрів. А на чорних гранітних сегментах козацького хреста викарбують імена полеглих у бою ніжинців.

Презентація меморіального комплексу в Ніжині
Презентація меморіального комплексу в Ніжині. ФОТО: Олександр Кодола

Будувати меморіал будуть за благодійні кошти у співфінансуванні з усіма підприємцями й благодійниками.

Відкрити меморіальний комплекс у Ніжині планують до Дня Незалежності України 24 серпня.

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