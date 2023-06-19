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На кладовищі у Чукалівці Івано-Франківської громади відкриють прокат електросамокатів та велосипедів
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На кладовищі у Чукалівці Івано-Франківської громади відкриють прокат електросамокатів та велосипедів

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На кладовищі у Чукалівці Івано-Франківської громади відкриють прокат електросамокатів та велосипедів
Фото: AP

На кладовищі у Чукалівці Івано-Франківської громади відкриють прокат електросамокатів та велосипедів. Про це під час брифінгу повідомив заступник міського голови Михайло Смушак, інформує кореспондентка Суспільного.

"Самокати та велосипеди ми плануємо вже (запускати — ред.). Ведемо перемовини з компанією, що в нас працювала, щоб вони приїхали. Сподіваємося на позитивний результат найближчим часом", — каже Михайло Смушак.

З його слів, також у міській владі планують закупити автобус, що курсуватиме кладовищем. Зараз узгоджують питання з банком щодо лізингу на придбання транспорту і до кінця року планують купити його придбати, якщо отримають фінансову оренду.

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