На кладовищі у Чукалівці Івано-Франківської громади відкриють прокат електросамокатів та велосипедів. Про це під час брифінгу повідомив заступник міського голови Михайло Смушак, інформує кореспондентка Суспільного.
"Самокати та велосипеди ми плануємо вже (запускати — ред.). Ведемо перемовини з компанією, що в нас працювала, щоб вони приїхали. Сподіваємося на позитивний результат найближчим часом", — каже Михайло Смушак.
З його слів, також у міській владі планують закупити автобус, що курсуватиме кладовищем. Зараз узгоджують питання з банком щодо лізингу на придбання транспорту і до кінця року планують купити його придбати, якщо отримають фінансову оренду.
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