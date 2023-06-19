Lockheed Martin підтримує передачу Україні винищувачів F-16

Американська компанія Lockheed Martin, яка виробляє винищувачі F-16, підтримує передачу авіації Силам оборони та готова долучитись до підготовки українських пілотів.

Про це повідомляє Financial Times.

"Lockheed готовий навчати українських пілотів, якщо союзники по НАТО відправлять до Києва F-16", — йдеться у повідомленні.

Операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон під час інтерв’ю заявив, що компанія також готова навчати українських пілотів.

"Ми готові не лише задовольнити потреби в нових F-16, але й надати будь-які модифікації F-16, а також забезпечити навчання, обладнання та системи", — зазначив посадовець.

Він переконаний, що українські пілоти швидко освоять F-16. За його словами, військові з України продемонстрували високу здатність до навчання на попередніх зразках зброї від Lockheed Martin — зокрема, протитанкових комплексах Javelin та реактивних системах залпового вогню GMLRS.

"Вони дуже швидко освоїли використання цих систем та застосовують їх з великою ефективністю, тому я абсолютно впевнений, що українські пілоти освоять F-16 і зможуть дуже ефективно літати на них у короткі терміни", — зауважив керівник компанії.

Водночас Френк Сент-Джон додав, що рішення з цього питання можуть бути ухвалені лише за результатами перемовин між Україною, США та іншими західними союзниками.