На судовому засіданні щодо справи ексдепутата з від ОПЗЖ Олександра Замирайла, який планував бути так званим гауляйтером Черкащини у випадку окупації області Росією, 19 червня опитали свідка.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного Анна Іщенко з зали суду.

Також прокуратура подала клопотання про те, щоб передивитися виступи Замирайла в міській раді під час його депутатства. Задля того, аби виявити — чи він дійсно виступав там російською мовою.

Що розповів свідок у справі Олександра Замирайла

Свідок під час допиту розповів, що був очевидцем розмови підсудного Замирайла, яка відбулася в кав'ярні. Тоді обвинувачений зі своїм співрозмовником вихваляв російську армію.

За словами прокурора, це ті свідчення, за якими йде обвинувачення Замирайла:

"Свідки чи прямо, чи опосередковано чули від Замирайла висловлювання, які глорифікують РФ. Ці допити носять характеризуючу ознаку, але прокуратура не хоче будувати обвинувачення тільки на свідченнях свідків. Ми не наполягали на їхньому допиті", — пояснив прокурор Пархоменко.

Також під час засідання до справи долучили відео з сесії міськради під час якої підсудний бувши депутатом міської ради зробив заяву російською мовою. Йому тоді зробили зауваження, і його промову перекладав секретар Черкаської міськради Юрій Тренкін.

Наступне засідання відбудеться 29 червня 2023 року.

Що відомо про суд над Олександром Замирайлом

Олександра Замирайла обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Крім того, його дружину оголосили в міжнародний розшук. Сам же Замирайло, за даними слідства, планував виїхати до США.

Як зазначили в СБУ, "серед власного оточення депутат та його "помічниця" стверджували, що війна, розв’язана РФ в Україні, – це виключно внутрішній громадянський конфлікт; заперечували нанесення авіаударів РФ по мирних містах, зокрема, і по Черкасах; заперечували вчинення жорстоких злочинів військовими РФ та поширювали фейки, що до них причетні ЗСУ; обурювалися обміну українських військовополонених, зокрема, спецзагону "Азов".

Слідчі СБУ повідомили чоловікові та його помічниці про підозру за ч.1, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу.

Замирайло очолював фракцію "Опозиційна платформа – за життя" до заборони цієї партії, і водночас працював помічником чинного народного депутата.

Засідання, яке мало відбутися 28 листопада, перенесли. Захисник підозрюваного Смоляр повідомив, що Замирайло не з'явився на засідання, бо він перебуває на стаціонарному лікуванні у Третій міській лікарні Черкас. У зв'язку з тим, що підсудний не прийшов, засідання перенесли на 7 грудня.

20 грудня суд продовжив вивчення справи, зокрема, заслухали телефонні розмови. В аудіоматеріалах містилися розмови Замирайла і його дружини про вторгнення Росії в Україну, зокрема, вони говорили фрази "За Россию", згадували "націоналістичні угрупування" в Україні та відзначали позитивні, на їхню думку, якості російського політика Володимира Жириновського.

11 січня суд продовжив розгляд справи стосовно депутата Олександра Замирайла. Суддя зазначив, що розмовах звучать слова про схвалення дій російських військовослужбовців, а також фрази "Нужно идти до Польши, а может и до Берлина".

Що відомо про заборону ОПЗЖ

Фракцію ОПЗЖ у Черкаській міській раді 2020-2025 років скликання очолював Олександр Замирайло.

Депутати, обрані від Черкаської регіональної організації Політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" до сільських, селищних, місцевих та обласної ради офіційно заявили про вихід з партії.

1 березня 2022 року депутат Черкаської міськради Олександр Замирайло опублікував заяву як голова фракції Черкаської команди політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

14 березня Замирайло написав про зупинення своєї політичної діяльності в "ОПЗЖ".

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