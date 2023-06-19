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На Тернопільщині у двох громадах попрощалися із загиблими військовослужбовцями
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На Тернопільщині у двох громадах попрощалися із загиблими військовослужбовцями

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На Тернопільщині у двох громадах попрощалися із загиблими військовослужбовцями
Фото: Шумська громада

У Шумській та Великодедеркальській громадах в останню дорогу провели загиблих військовослужбовців – Юрія Левчука та Василя Соловея. Про це повідомили на сторінках громад.

У Шумській громаді попрощалися із загиблим військовослужбовцем Юрієм Левчуком. Боєць загинув у Запорізькій області, під час виконання бойового завдання. У перші дні повномасштабної війни він добровільно став на захист України.

Прощання з військовослужбовцем Юрієм Левчуком
Похорон Юрія Левчука. Фото: Шумська громада

Віддати останню шану полеглому захиснику прийшли рідні, друзі, побратими, знайомі та небайдужі люди. На центральному шляху зі сторони Хмельницької області, при в’їзді у Шумську громаду, священники відправили панахиду. Також у рідному селі Сураж, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, відбулась панахида за військовим.

"Юрій був надзвичайно щирим та добрим, він завжди намагався приділити час та увагу для племінників, коханої дівчини, друзів та колег. Усі, хто його знав, висловлюються про нього добре", – повідомив міський голова Вадим Боярський.

У Шумській громаді оголосили День жалоби.

Прощання у Шумській громаді
Похорон. Фото: Шумська громада

У Великодедеркальській громаді в останню дорогу провели загиблого бійця Василя Соловея. Головний сержант загинув 15 червня, поблизу населеного пункту Ямпіль Краматорського району Донецької області, внаслідок мінометного обстрілу. Чоловік був призваний на військову службу 19 грудня 2022 року.

Похорон Василя Соловея
Похорон у Великодедеркальській громаді. Фото: Великодедеркальська громада

Живим коридором зустріли військовослужбовця рідні, близькі, друзі, односельчани, представники влади та духовенства, військові. Навколішки віддали останню шану військовослужбовцю.

Прощання з Василем Соловеєм
Похоронна процесія. Фото: Великодедеркальська громада

Поховали військовослужбовця у Великих Загайцях, на місцевому кладовищі. У громаді оголосили жалобні дні.

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