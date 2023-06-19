Загиблому Сергію Лакею відкрили меморіальну дошку на Хмельниччині

Сьогодні, 19 червня, відкрили меморіальну дошку на честь полеглого захисника Сергія Лакея. Її встановили на фасаді Дунаєвецького ліцею №3, випускником якого він був.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Дунаєвецької тергромади.

"Життя його обірвалося на 34-му році... Молодий, повний сил, гарний сім'янин та турботливий батько, опора та підтримка для дружини та батьків, людина з чистим та добрим серцем, але безжальна війна зробила непоправне... Відтепер Сергій з меморіальної дошки пам’яті щодня зустрічатиме і проводжатиме поглядом учнів та працівників ліцею, нагадуватиме кожному, що він віддав за волю та незалежність України найдорожче – своє життя, щоб ми жили під мирним небом. Вічна та світла пам'ять Герою", - йдеться у дописі.

Що відомо

Майора Сергія Лакея з Дунаївців вважали зниклим безвісти від дев'ятого березня 2022 року. За інформацією голови Дунаєвецької громади Веліни Заяць, загинув Сергій в боях з російськими військовими в населеному пункті Терни Краматорського району Донецької області. Чоловік був 1987 року народження.

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