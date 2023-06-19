Волонтерки з Хмельниччини вночі готують для захисників

6 тонн випічки, 2,5 тонни консервації та 10 тисяч банок каш зготували й відправили на передову волонтери з благодійного фонду "Подільська берегиня" у Давидківцях Хмельницької громади від початку повномасштабного вторгнення. Також на потреби ЗСУ передали 5 вантажних автомобілів.

Про це Суспільному Хмельницький розповіла голова фонду Наталія Коцюба.

За її словами, жінки, кожна з яких має роботу та родину, ночами, коли впораються з домашніми справами, готують випічку та консервацію. Її до ранку треба завантажити, аби відправити якнайближче до передової.

На фото хліб, який волонтерки печуть вночі для військових. Фото: Суспільне Хмельницький

"Випічка — це залучаються десь 3-5 людей. В залежності, яка відправка. Якщо велика, то п'ять людей, якщо менша — три людини", — розповіла Наталія Коцюба.

Окрім продуктів, передають також медикаменти та предмети гігієни, каже Наталія Коцюба: "Шукаємо донати й спонсорів за кордоном. В нас є моя заступниця, Таня Гресько. Вона проживає в Італії та допомагає нам звідти з гуманітарною допомогою".

Волонтерську допомогу відвантажують в більшу автівку, яка поїде на передову. Фото: Суспільне Хмельницький

Завантажені волонтерські автомобілі двічі на тиждень виїжджають на всі напрямки фронту, каже волонтер громадської організації "Мистецька сотня "Гайдамаки" Олександр Попов: "Чергова поїздка — це Харківська, Донецька область, під Авдіївку, Бахмут, Курахове. Всі найгарячіші точки".

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