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Волонтерки з Хмельниччини вночі готують для захисників
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Волонтерки з Хмельниччини вночі готують для захисників

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Волонтерки з Хмельниччини вночі готують для захисників
Фото: Суспільне Хмельницький

6 тонн випічки, 2,5 тонни консервації та 10 тисяч банок каш зготували й відправили на передову волонтери з благодійного фонду "Подільська берегиня" у Давидківцях Хмельницької громади від початку повномасштабного вторгнення. Також на потреби ЗСУ передали 5 вантажних автомобілів.

Про це Суспільному Хмельницький розповіла голова фонду Наталія Коцюба.

За її словами, жінки, кожна з яких має роботу та родину, ночами, коли впораються з домашніми справами, готують випічку та консервацію. Її до ранку треба завантажити, аби відправити якнайближче до передової.

На фото хліб, який волонтерки печуть вночі для військових.
На фото хліб, який волонтерки печуть вночі для військових. Фото: Суспільне Хмельницький

"Випічка — це залучаються десь 3-5 людей. В залежності, яка відправка. Якщо велика, то п'ять людей, якщо менша — три людини", — розповіла Наталія Коцюба.

Окрім продуктів, передають також медикаменти та предмети гігієни, каже Наталія Коцюба: "Шукаємо донати й спонсорів за кордоном. В нас є моя заступниця, Таня Гресько. Вона проживає в Італії та допомагає нам звідти з гуманітарною допомогою".

Волонтерську допомогу відвантажують в більшу автівку, яка поїде на передову.
Волонтерську допомогу відвантажують в більшу автівку, яка поїде на передову. Фото: Суспільне Хмельницький

Завантажені волонтерські автомобілі двічі на тиждень виїжджають на всі напрямки фронту, каже волонтер громадської організації "Мистецька сотня "Гайдамаки" Олександр Попов: "Чергова поїздка — це Харківська, Донецька область, під Авдіївку, Бахмут, Курахове. Всі найгарячіші точки".

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