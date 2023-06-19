На Київщині лунатимуть вибухи. В якому районі

У Вишгородському районі Київщини підрозділи Державної служби із надзвичайних ситуацій знищуватимуть вибухівку. Жителі регіону та околиць столиці можуть чути звуки вибухів. Про це у Telegram повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 19 червня, у районі проводять ліквідацію вибухонебезпечних предметів",— йдеться у повідомленні.

Жителів закликають зберігати спокій та довіряти тільки перевіреним джерелам інформації.

Що відомо про розмінування Київщини

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну працівники ДСНС працюють в області над знищенням небезпечних вибухових предметів, які залишили російські військові після окупації. Також регулярно проводяться навчання саперів та планові роботи з розмінування територій. Зокрема, 15 червня сапери знищували вибухонебезпечні предмети у Бучанському та Вишгородському районах.

Голова поліції Київщини Андрій Нєбитов показав відео, як вибухотехніки знешкоджують російські снаряди.

На кінець 2022 року основні роботи з розмінування доріг, населених пунктів завершилися. Усього з початку робіт піротехніки ДСНС очистили 21670 га території.

Попередній очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв, що для того, щоб повністю розмінувати Київську область, знадобиться 8-10 років.