Задушив товариша під час застілля: на Хмельниччині взяли під варту підозрюваного

На Ярмолинеччині суд взяв під варту 53-річного чоловіка, який, за версією досудового слідства, під час застілля задушив свого товариша. За скоєне чоловікові може загрожувати до 15 років ув’язнення.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

Як інформує відомство, подія сталася вночі 16 червня в селі Глушківці Солобковецької територіальної громади.

"До 53-річного зловмисника прийшов у гості товариш. Під час розпиття алкогольних напоїв між чоловіками почалася сварка, в ході якої господар задушив свого 53-річного гостя", — йдеться у повідомленні.

У скоєному чоловік зізнався. Слідчі оголосили чоловікові підозру (Умисне вбивство) ККУ, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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