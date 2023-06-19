У Полтаві на узбіччях доріг почали покіс трави: чому не робили до цього

У Полтаві відновили покіс трави на узбіччях доріг. Про це Суспільному розповів секретар міської ради Андрій Карпов. За його словами, для робіт комунальникам придбали мотокоси.

Чому не косили траву раніше

Траву у Полтаві на узбіччях раніше косила харківська підрядна організація, від послуг якої відмовилися. Тепер цим займаються працівники комунального підприємства "ЖЕО №2". Вони не косили траву раніше, бо не мали знарядь для цього.

Нескошена трава на узбіччі у Полтаві. Фото: Суспільне Полтава

Через те, що депутати міськради вчасно не затвердили програму ЖКГ, для комунальників не могли придбати мотокоси. Про це розповів секретар міськради Андрій Карпов.

Мотокоса, яку придбали для покосу трави на узбіччях Полтави. Фото: Суспільне Полтава

Коли почали покіс трави у Полтаві

Траву на узбіччях доріг у Полтаві почали косити із середини червня. Роблять це з 8:00 до 17:00.

Працівники комунального підприємства "ЖЕО №2" косять траву на узбіччі. Фото: Суспільне Полтава

"Ми почали косити вулиці Маршала Бірюзова, Європейську, Соборності, косимо Небесної Сотні. На даний час ці вулиці у нас в пріоритеті. Згодом усе згідно із планом", – розповіла працівниця комунального підприємства "ЖЕО №2" Тетяна Костіна.

Що відомо про покіс трави у парках

Працівники комунального підприємства "Декоративні культури" траву у парках, бульварах та скверах косять із 26 квітня, пояснив директор установи Сергій Сілаєв.

Працівники комунального підприємства "Декоративні культури" косять траву у Полтаві. Фото: Суспільне Полтава

"Центр міста у нас деякі парки скошені, такі як Корпусний сад уже тричі, Соборний майдан скошений тричі, Сонячний, Петрівський парки – тричі, Першотравневий проспект, Березовий сквер – двічі, сквер Героїв України – тричі. Наразі у нас залишилось єдиний об’єкт, який ми вперше викошуємо, – це розподільча смуга на вулиці - Героїв АТО", – додав директор комунального підприємства "Декоративні культури".

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