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Орієнтовно 180 дітей з Івано-Франківської громади безкоштовно відпочиватимуть у Польщі
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Орієнтовно 180 дітей з Івано-Франківської громади безкоштовно відпочиватимуть у Польщі

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Орієнтовно 180 дітей з Івано-Франківської громади безкоштовно відпочиватимуть у Польщі
Фото ілюстративне: пресслужба Руслана Марцінківа

Орієнтовно 180 дітей з Івано-Франківської громади поїдуть на безкоштовний відпочинок у Польщу. Про це у коментарі Суспільному розповів заступник міського голови Олександр Левицький.

"Це буде Варшава, Польща. Туди поїдуть сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. У цій категорії — 92 людини, зокрема й ті, хто є піклувальниками чи опікунами цих дітей. Також ми маємо домовленість про 90 діток загиблих чи поранених військовослужбовців, а також учасників бойових дій", — розповів Олександр Левицький.

Заступник міського голови Олександр Левицький також додав, що приблизно 15 дітей вже поїхали на відпочинок у табори на Західній Україні за путівками від Івано-Франківської обласної військової адміністрації.

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