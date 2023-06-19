ДТП за участі депутатки Київради: Ар’євій призначили цілодобовий домашній арешт

Апеляційний суд Києва у понеділок, 19 червня, розглянув скаргу прокуратури щодо запобіжного заходу депутатці Київради Ярині Ар’євій, яку підозрюють у скоєнні ДТП у стані наркотичного сп’яніння. Як повідомляє кореспондентка Суспільного, вимогу прокурорів про утримання під вартою задоволено частково — до 22 липня 2023 року депутатка перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета.

Також, за рішенням суду, Ар’єва не повинна відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду. Вона має здати для зберігання до поліції свій закордонний паспорт. Повний текст ухвали оприлюднять 22 червня.

Прокуратура наполягала на утриманні підозрюваної під вартою на час досудового розслідування, зазначаючи, що вона не з'являлась на розгляд слідчих дій без аргументів. Також, за даними сторони звинувачення, депутатка Київради ігнорувала правила дорожнього руху і раніше вже притягувалась за це до адміністративної відповідальності.

Захист депутатки аргументує, що ризику втечі і переховування підозрюваної немає. Вона залишилася на місці аварії, викликала "швидку", відшкодовує шкоду, заподіяну постраждалій у ДТП.

Сама Ярина Ар’єва, виступаючи в суді, зазначила, що "шкодує про ДТП і про те, що завдала моральної та фізичної шкоди невинній людині". За її словами, після дорожньо-транспортної пригоди вона допомагала травмованій жінці, чим могла — викликала поліцію, "швидку". Каже, що залишати місце аварії не збиралася, хоча на місці інциденту не було свідків чи камер.

"Я не збиралася нікуди втікати, тому що я хотіла цій людині допомогти. Переховуватись чи заважати здійсненню розслідування, визначенню правди у цій справі я не маю наміру", — зазначила вона.

На запитання судді, чи шкодує підозрювана про кермування автомобілем у нетверезому стані, депутатка відповіла, що заперечує стан наркотичного сп’яніння під час скоєння ДТП.

Адвокати додали, що з боку потерпілої немає матеріальних чи моральних претензій. За угодою, укладеною між обвинуваченою та потерпілою, останній нещодавно відшкодовано 1 мільйон гривень. До першого вересня постраждалій мають виплатити ще 200 тисяч грн. Жінка лікується не в Україні.

Що відомо про ДТП за участі депутатки Київради Ярини Ар'євої

23 листопада 2023 року депутатці Київради повідомили підозру за ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння, яке сталося 27 листопада 2022 року у столиці. Водійка рухалася по проспекту С. Бандери у напрямку вулиці Богатирської, де збила жінку на "зебрі".

Потерпіла отримала переломи ключиці та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.

Ар'єва зазначила, що допомагає жінці із лікуванням, проте факт вживання наркотиків заперечує.

23 травня суд обрав депутатці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 20:00 до 06:00 строком на 2 місяці. Прокуратура зареєструвала апеляцію з проханням змінити запобіжний захід на утримання під вартою на час досудового розслідування.