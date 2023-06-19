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У Тростянці на Сумщині поховають військового Володимира Коренюка
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У Тростянці на Сумщині поховають військового Володимира Коренюка

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Військового Володимира Коренюка поховають у Тростянці на Сумщині
Фото: Тростянецька міська рада

20 червня у Тростянці Сумської області прощатимуться з військовим Володимиром Коренюком. Про це Суспільному повідомив начальник пресслужби обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Бондаренко.

Солдат Володимир Коренюк, 1981 р.н., був стрільцем-помічником гранатометника.

19 травня чоловік отримав поранення під час виконання бойового завдання, в районі Мар'їнки Донецької області. Помер військовий 14 червня 2023 року в Київській міській клінічній лікарні №1, як зазначив Олександр Бондаренко.

Поховання відбудеться 20 червня у Тростянці Охтирського району о 12:00, за адресою провулок Лучанський буд. 44, йшлося в повідомленні.

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