ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Переказував гроші на рахунки в РФ: при в'їзді в Київ затримали священника УПЦ (МП)
ПропагандаДПСУВторгнення Росії в УкраїнуТОП РЕГІОНІВРегіониПодії

Переказував гроші на рахунки в РФ: при в'їзді в Київ затримали священника УПЦ (МП)

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Переказував гроші на рахунки в РФ: при в'їзді в Київ затримали священника УПЦ (МП)
Фото: ДПСУ

На в'їзді до Києва під час перевірки затримали священника УПЦ (МП). В його мобільному телефоні виявили проросійський контент, а також підписки на низку російських сторінок у соцмережах, повідомляє у Facebook Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що затриманий — уродженець столиці 1980 року народження. За даними Держприкордонслужби, чоловік з 2015 агітував українців ухилятися від військової служби та дезінформував про Революцію гідності. Окрім цього, священник здійснював грошові перекази на рахунки в Росію.

Прикордонники передали затриманого співробітникам Служби безпеки.

Що відомо про випадки затримання священників на в'їзді до столиці

Наприкінці травня на в’їзді до Києва зупинили священника-прихильника російської пропаганди. У його телефоні виявили фото військової техніки.

Прикордонники зупинили на в'їзді до Києва нетверезого священника УПЦ МП без водійського посвідчення.

Священник московського патріархату співпрацював з російськими військовими під час окупації Київщини. Його затримали на в'їзді до Києва.

Також дорогою до столиці прикордонники затримали священника з тісними московськими зв’язками та недійсним українським паспортом.

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
СБУ
У СБУ попереджають про підготовку нових ІПСО російськими спецслужбами
Україна
МЗС посприяло виправленню 20 випадків некоректного зображення кордонів України на мапах
Про 23 підозри повідомили прибічникам &quot;руского міра&quot; на Сумщині у 2023 році — СБУ
Про 23 підозри повідомили прибічникам "руского міра" на Сумщині у 2023 році — СБУ
Журналістка бразильської газети Folha de São Paulo Патрісія Кампос Мелло
Журналістка Кампос Мелло — про сприйняття війни в Україні бразильцями, нейтралітет країни та пропаганду РФ
На початок