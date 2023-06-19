На в'їзді до Києва під час перевірки затримали священника УПЦ (МП). В його мобільному телефоні виявили проросійський контент, а також підписки на низку російських сторінок у соцмережах, повідомляє у Facebook Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що затриманий — уродженець столиці 1980 року народження. За даними Держприкордонслужби, чоловік з 2015 агітував українців ухилятися від військової служби та дезінформував про Революцію гідності. Окрім цього, священник здійснював грошові перекази на рахунки в Росію.

Прикордонники передали затриманого співробітникам Служби безпеки.

Що відомо про випадки затримання священників на в'їзді до столиці

Наприкінці травня на в’їзді до Києва зупинили священника-прихильника російської пропаганди. У його телефоні виявили фото військової техніки.

Прикордонники зупинили на в'їзді до Києва нетверезого священника УПЦ МП без водійського посвідчення.

Священник московського патріархату співпрацював з російськими військовими під час окупації Київщини. Його затримали на в'їзді до Києва.

Також дорогою до столиці прикордонники затримали священника з тісними московськими зв’язками та недійсним українським паспортом.