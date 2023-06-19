У Чернівцях на фестивалі "Миколайчук Open” показали документальний фільм журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі". Режисер відзняв злочини російської армії, коли вона зайшла до міста та оточила його. Під час перегляду фільму глядачі плакали та аплодували стрічці впродовж титрів.

Про це передає кореспондентка Суспільного з фестивалю.

"На це і має бути боляче дивитися"

У фільмі режисер Мстислав Чернов показує події, які сталися торік в Маріуполі в лютому-березні. Тоді місто перебувало в облозі. Чернов був у команді українських журналістів міжнародного видання Associated Press. Він приїхав у Маріуполь напередодні повномасштабного вторгнення й залишився в оточеному місті – разом з колегами були там єдиними міжнародними репортерами.

Команда зафільмувала бомбардування міста, зокрема пологового будинку. Також показала роботу медиків швидкої допомоги, руйнування інфраструктури та загибель цивільних, передає Детектор медіа.

"На це боляче дивитися, але на це і має боляче дивитися", — коментував режисер після того, як відправив відео із лікарні, де медики намагалися рятувати поранених людей.

Через 20 днів журналістам вдалося виїхати з Маріуполя та вивезти відзняті матеріали. З них невдовзі змонтували фільм. Це перший повнометражний фільм Чернова. У ньому показані репортажі журналіста та його особисті зйомки.

"Ніби на крок ближче до подій у Маріуполі"

Чернівчанка Альона розповідає, що фільм – важкий, проте дивилася до кінця. Вважає, що команда фільму відчувала обов'язок показати ці події світу, тому вона як глядачка мусила подивитися стрічку до кінця й поділитися своїми враженнями.

"Це просто шокуюче кіно. У найгіршому сенсі цього слова. Коли закінчилися титри й в залі увімкнули світло, було просто важко дивитися на інших глядачів. Здавалося, що всі такі вразливі й дивитися на людей в такому стані не нормально. Я так почувалася", – ділиться глядачка.

Попри це, вважає, що фільм – потрібний.

"З одного боку, ти знаєш усі події, бо це все було у пресі. Ми бачили ці кадри, але, коли дивишся через оптику журналістів, які це знімали й ділилися своїми почуттями, то зовсім інакше сприймається. Ніби на крок ближче до цих подій".

Діана приїхала на фестиваль з Києва. Каже, була вражена, що автору стрічки вдалося стільки днів перебувати в Маріуполі та фільмувати російські злочини. Майже весь фільм дівчина плакала. Водночас говорить, що цей фільм обов'язково має переглянути якнайбільше людей.

"Хочеться, аби цей фільм подивилися якомога більше іноземців, бо українці й так знають, що відбувається в Маріуполі. Щоб люди багато років його дивилися й розуміли, яка країна розташована на сході від нас й що це триває сотню років. А тут з'явилися камери й можливість документувати це – так весь світ може побачити, що таке Росія, її люди та влада", – каже дівчина.

Діана сподівається, що фільм опублікують у відкритому доступі й вона зможе надіслати його своїм друзям-іноземцям.

Що відомо про фільм та фестиваль "Миколайчук OPEN":

Фільм "20 днів у Маріуполі" вперше показали на фестивалі Docudays.

У Чернівцях з 15 до 20 червні триває фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN. Цьогоріч фестиваль вперше проведе національний конкурс, учасниками будуть 18 короткометражних фільмів. Серед них — кіно з міжнародними нагородами. Вісім стрічок покажуть вперше.

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