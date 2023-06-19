У боях за незалежність України загинули троє захисників з Хмельниччини

У боях з російськими окупантами загинули троє захисників з Хмельниччини: це Олександр Чаплинець з Ізяслава, Сергій Фелонюк з Нетішина та Дмитро Зварич з Кам'янець-Подільського району.

На Запорізькому напрямку 16 червня, під час виконання бойового завдання, загинув 43-річний житель Ізяслава, солдат, механік-водій гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу 1 гірсько-штурмової роти Олександр Чаплинець.

Про це повідомили у пресслужбі Ізяславської міської ради.

"На жаль, Україна та наша громада втратила ще одного патріота-оборонця. Підла смерть вирвала з наших рядів повного сил та оптимізму земляка, якому належало гарне майбутнє. Перед ним простилялися широкі шляхи, не будь цієї проклятої війни. Ізяславська міська територіальна громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Доземно вклоняємося матері Героя за те, що виховала патріота й справжнього захисника України. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати, проте світлі спогади про Героя завжди будуть сильнішими за смерть… Світла і вічна пам'ять нашому захиснику незалежності і цілісності України. Слава Україні. Героям Слава", - йдеться у повідомленні.

Олександр Чаплинець загинув 16 червня у боях на Запорізькому напрямку. Ізяславська міська рада

Про дату та час прибуття кортежу та чину поховання загиблого у громаді повідомлять додатково.

12 червня, під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області, загинув 41-річний Сергій Фелонюк, сапер першого механізованого батальйону.

Сергій Фелонюк загинув 12 червня у боях на Запорізькому напрямку. Нетішинська міська рада

Про це повідомляють у пресслужбі Нетішинської міської ради.

"Сьогодні вранці, 19 червня, траурний кортеж з тілом відважного Героя нетішинці зустрічали біля стели "Нетішин" зі сторони Славути. Далі траурний кортеж прослідував проспектом Незалежності, проспектом Героїв України до площі, де об 11:00 відбулося прощання із загиблим", - зазначають у міськраді.

19, 20 та 21 червня на території Нетішинської міської територіальної громади оголосили триденну жалобу.

Про загибель жителя Кам'янеччини Дмитра Зварича повідомив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич.

Дмитру Зваричу назавжди 34... Фейсбук/Михайло Сімашкевич

"Під час виконання бойового завдання в зоні проведення воєнних дій загинув житель села Залісся Перше Дмитро Зварич. Дмитру назавжди 34. Співчуття рідним та близьким. Вічна памʼять Герою", - написав Михайло Сімашкевич у соцмережі.

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