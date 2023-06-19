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"Ганяли й донатили". У Хмельницькому відбулись благодійні автоперегони
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"Ганяли й донатили". У Хмельницькому відбулись благодійні автоперегони

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&quot;Ганяли й донатили&quot;. У Хмельницькому відбулись благодійні автоперегони
Учасники автоперегонів очікують старту заїзду. Фото: Суспільне Хмельницький

Понад дві сотні водіїв взяли участь у п’ятих благодійних перегонах "Drag racing", які організовує Федерація автоспорту Хмельницької області. Про це Суспільному Хмельницький розповіла організаторка автоперегонів Аліна Карпишен. За її словами, цього разу зібрали понад 60 тисяч гривень для жителів Херсонщини.

Участь у перегонах взяли водії з Хмельницької, Вінницької, Львівської, Тернопільської та Харківської областей. Перед стартом, за словами організаторки перегонів Аліни Карпишен, всі учасники зареєструвались. До автоперегонів "Drag racing" допускали водії будь-яких марок авто чи мотоциклів, каже Аліна Карпишен.

Участь у благодійних перегонах брали також мотоциклісти.
Участь у благодійних перегонах брали також мотоциклісти. Фото: Суспільне Хмельницький

За словами організаторки, заїзди — благодійні, кожен учасник робив грошовий внесок на потреби жителів Херсонщини. Це — п’яті благодійні перегони, які організовує Федерація автоспорту Хмельницької області, від 24 лютого минулого року. Зокрема, на трьох тогорічних, розповіла Аліна Карпишен, зібрали 200 тисяч гривень й передали на потреби ЗСУ.

Хмельничанин Василь долучився до благодійних не вперше автоперегонів.Так, зокрема, допомагає брату, який боронить Україну від ворога.
Хмельничанин Василь долучився до благодійних не вперше автоперегонів.Так, зокрема, допомагає брату, який боронить Україну від ворога. Фото: Суспільне Хмельницький

Участь у вільних заїздах, за словами Аліни Карпишен, брали понад дві сотні автолюбителів. На швидкість вони проїжджали 402 метри.

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