У Хмельницькій міській дитячій лікарні почали робити операції на дитячих серцях

П’ятьох дітей із вродженими вадами серця — відкритими артеріальними протоками, вперше прооперували у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Нині там виконують лише прості оперативні втручання на серці.

Про це Суспільному Хмельницький розповіла дитяча лікарка-кардіологиня закладу Мальвіна Мельник.

Діти вже виписані з лікарні, каже Мальвіна Мельник: "В нашому закладі почали робити такі оперативні втручання. Найменшій прооперованій дитині — півтора року, старшій — десять років. Діти добре почуваються. На цей час не виявлено ніяких післяопераційних ускладнень".

На обліку із вадами серця у Хмельницькому перебуває близько тисячі дітей, говорить Мальвіна Мельник. За її словами, тридцять відсотків із них — потребують оперативного втручання.

"Щодня ми виявляємо певні вади серця чи це новонароджена дитина, чи старшого віку. Ми щодня беремо на облік по кілька нових пацієнтів. З вадами типу відкрита артеріальна протока зараз у нас близько сорока дітей, це ті, які потребують операції", — розповіла Мальвіна Мельник.

На фото чотирирічна Емілія разом з татом Едуардом. Дівчина очікує на виписку після операції на серці. Фото: Суспільне Хмельницький

Кардіохірург столичного центру дитячої кардіології й кардіохірургії, професор Олександр Романюк, який оперував дітей у Хмельницькій міській лікарні, телефоном розповів про співпрацю з хмельницькими колегами.

"Консультації з лікарями ми вже давно проводимо і ми дійшли до того, що вже час починати сумісну кардіологічну діяльність. Оцінивши можливості лікарів, відділення реанімації, хірургічне відділення, ми вирішили, що можна проводити не складні операції. Була повністю хмельницька бригада: анестезіолог, асистент, операційна сестра. Мені дуже сподобався ентузіазм і бажання спеціалістів, перш за все молодих спеціалістів. Але одного бажання мало. Треба розвивати матеріально-технічну базу", — сказав Олександр Романюк.

Операцію робив кардіохірург столичного центру дитячої кардіології й кардіохірургії разом з лікарями Хмельницької міської дитячої лікарні. Фото: Суспільне Хмельницький

Мета колективу Хмельницької міської дитячої лікарні — розширити спектр операцій на базі закладу, щоб самостійно оперувати до 70% патологій серця, каже дитячий хірург лікарні Тарас Єремеєв.

"Потрібно готуватися як спеціалістам, так і самому закладу. Потрібно закупити відповідне обладнання, інструментарій. Великий відсоток операції вже було здійснено мною. Крім важливих етапів — виділення саме відкритої артеріальної протоки — це досить тендітна маніпуляція, високотехнічна, її проводив кардіохірург. Я думаю, ще кілька разів він приїде до нас і без проблем можна робити самостійно такі операції", — сказав Тарас Єремеєв.

Наступні операції на серці у Хмельницькій міській дитячій лікарні планують продовжити вже за місяць, каже Мальвіна Мельник.

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