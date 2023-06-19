ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У Хмельницькій міській дитячій лікарні почали робити операції на дитячих серцях
МЕДИЦИНАДІТИРегіони

У Хмельницькій міській дитячій лікарні почали робити операції на дитячих серцях

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Хмельницькій міській дитячій лікарні почали робити операції на дитячих серцях
Лікарі оперують дитину. Фото: Хмельницька міська дитяча лікарня

П’ятьох дітей із вродженими вадами серця — відкритими артеріальними протоками, вперше прооперували у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Нині там виконують лише прості оперативні втручання на серці.

Про це Суспільному Хмельницький розповіла дитяча лікарка-кардіологиня закладу Мальвіна Мельник.

Діти вже виписані з лікарні, каже Мальвіна Мельник: "В нашому закладі почали робити такі оперативні втручання. Найменшій прооперованій дитині — півтора року, старшій — десять років. Діти добре почуваються. На цей час не виявлено ніяких післяопераційних ускладнень".

На обліку із вадами серця у Хмельницькому перебуває близько тисячі дітей, говорить Мальвіна Мельник. За її словами, тридцять відсотків із них — потребують оперативного втручання.

"Щодня ми виявляємо певні вади серця чи це новонароджена дитина, чи старшого віку. Ми щодня беремо на облік по кілька нових пацієнтів. З вадами типу відкрита артеріальна протока зараз у нас близько сорока дітей, це ті, які потребують операції", — розповіла Мальвіна Мельник.

На фото чотирирічна Емілія разом з татом Едуардом. Дівчина очікує на виписку після операції на серці.
На фото чотирирічна Емілія разом з татом Едуардом. Дівчина очікує на виписку після операції на серці. Фото: Суспільне Хмельницький

Кардіохірург столичного центру дитячої кардіології й кардіохірургії, професор Олександр Романюк, який оперував дітей у Хмельницькій міській лікарні, телефоном розповів про співпрацю з хмельницькими колегами.

"Консультації з лікарями ми вже давно проводимо і ми дійшли до того, що вже час починати сумісну кардіологічну діяльність. Оцінивши можливості лікарів, відділення реанімації, хірургічне відділення, ми вирішили, що можна проводити не складні операції. Була повністю хмельницька бригада: анестезіолог, асистент, операційна сестра. Мені дуже сподобався ентузіазм і бажання спеціалістів, перш за все молодих спеціалістів. Але одного бажання мало. Треба розвивати матеріально-технічну базу", — сказав Олександр Романюк.

Операцію робив кардіохірург столичного центру дитячої кардіології й кардіохірургії разом з лікарями Хмельницької міської дитячої лікарні.
Операцію робив кардіохірург столичного центру дитячої кардіології й кардіохірургії разом з лікарями Хмельницької міської дитячої лікарні. Фото: Суспільне Хмельницький

Мета колективу Хмельницької міської дитячої лікарні — розширити спектр операцій на базі закладу, щоб самостійно оперувати до 70% патологій серця, каже дитячий хірург лікарні Тарас Єремеєв.

"Потрібно готуватися як спеціалістам, так і самому закладу. Потрібно закупити відповідне обладнання, інструментарій. Великий відсоток операції вже було здійснено мною. Крім важливих етапів — виділення саме відкритої артеріальної протоки — це досить тендітна маніпуляція, високотехнічна, її проводив кардіохірург. Я думаю, ще кілька разів він приїде до нас і без проблем можна робити самостійно такі операції", — сказав Тарас Єремеєв.

Наступні операції на серці у Хмельницькій міській дитячій лікарні планують продовжити вже за місяць, каже Мальвіна Мельник.

Слідкуйте за новинами Суспільного Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube та Instagram.

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
На Київщині спалах гострої кишкової інфекції
На Київщині спалах гострої кишкової інфекції
Безоплатне лікування зубів для дітей з інвалідністю в Черкасах: коли це стане можливо
Безоплатне лікування зубів для дітей з інвалідністю в Черкасах: коли це стане можливо
Інвалідність за 5 500 доларів: на Львівщині викрили медичних працівниць
Інвалідність за 5 500 доларів: на Львівщині викрили медичних працівниць
Віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас
"ЄС виділив 30 мільйонів на ментальне оздоровлення українських військових" — віцепрезидент Єврокомісії
На початок