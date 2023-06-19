На війні загинули бійці з Івано-Франківщини Мирон Ярецький та Михайло Остап'юк. Про смерть військовослужбовців повідомили на Facebook-сторінках комунального підприємства "Міська ритуальна служба" та Переріслянської сільради.

Мирон Ярецький

Мирон Ярецький народився 6 липня 1984 року. Воїн поліг 5 червня 2023 року.

19 червня о 18:00 відбудеться панахида за полеглим воїном у Будинку смутку за адресою: Івано-Франківськ, вулиця Ребета, 3.

Прощання з Мироном Ярецьким почнеться 20 червня о 11:00 у Будинку смутку. Поховають полеглого воїна на Алеї героїв у Чукалівці о 12:00.

Михайло Остап'юк

Михайло Остап'юк народився 30 жовтня 1981 року, повідомив у коментарі Суспільному голова Переріслянської громади Володимир Молдавчук. Чоловік вступив до війська в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Був бійцем 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Михайло Остап'юк загинув на Соледарському напрямку внаслідок отриманих поранень.

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