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На Хмельниччині три ДТП за добу: є травмовані
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На Хмельниччині три ДТП за добу: є травмовані

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На Хмельниччині три ДТП за добу: є травмовані
Наслідки ДТП у селі Гелетинці, де водій мотоцикла "Viper" зіткнувся з велосипедистом, 18 червня. Фото: Поліція Хмельницької області. Наслідки ДТП у селі Гелетинці, де водій мотоцикла "Viper" зіткнувся з велосипедистом, 18 червня. Фото: Поліція Хмельницької області

Минулої доби, 18 червня, на території Хмельницького району сталося три ДТП з травмованими. В одній з автопригод травмувався 14-річний підліток.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

Одна з ДТП сталася 18 червня 02:30 у селі Гелетинці по вул. Центральній.

"Мотоцикл "Viper", за кермом якого перебував 22-річний місцевий житель, зіткнувся з 69-річним велосипедистом. Внаслідок аварії останнього з тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення Хмельницької обласної лікарні", — йдеться у повідомленні.

Того ж дня відбулася ще одна ДТП о 13:00 у селі Заставці Старокостянтинівської тергромади "58-річний водій вантажівки "ГАЗ 3707", рухаючись заднім ходом, корпусом кузова притиснув руку місцевого жителя до металевого паркану, внаслідок чого 52-річний чоловік травмувався", — пишуть у поліції.

Ще одна автопригода сталася у Хмельницькому о 14:50 по вул. Львівське шосе.

"68-річний житель Дунаєвецької тергромади, керуючи мікроавтобусом "Mercedes", наїхав на 14-річного підлітка. Внаслідок аварії пішохід отримав тілесні ушкодження.

У всіх трьох випадках слідчі встановлюють обставини подій.

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