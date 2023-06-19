На Хмельниччині три ДТП за добу: є травмовані

Минулої доби, 18 червня, на території Хмельницького району сталося три ДТП з травмованими. В одній з автопригод травмувався 14-річний підліток.
Про це повідомляє поліція Хмельницької області.
Одна з ДТП сталася 18 червня 02:30 у селі Гелетинці по вул. Центральній.
"Мотоцикл "Viper", за кермом якого перебував 22-річний місцевий житель, зіткнувся з 69-річним велосипедистом. Внаслідок аварії останнього з тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення Хмельницької обласної лікарні", — йдеться у повідомленні.
Того ж дня відбулася ще одна ДТП о 13:00 у селі Заставці Старокостянтинівської тергромади "58-річний водій вантажівки "ГАЗ 3707", рухаючись заднім ходом, корпусом кузова притиснув руку місцевого жителя до металевого паркану, внаслідок чого 52-річний чоловік травмувався", — пишуть у поліції.
Ще одна автопригода сталася у Хмельницькому о 14:50 по вул. Львівське шосе.
"68-річний житель Дунаєвецької тергромади, керуючи мікроавтобусом "Mercedes", наїхав на 14-річного підлітка. Внаслідок аварії пішохід отримав тілесні ушкодження.
У всіх трьох випадках слідчі встановлюють обставини подій.
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